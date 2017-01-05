Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Финансовые новости
В России рекордно упал курс доллара http://www.segodnya.ua/img/article/7857/94_main.1483623599.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/94_tn.1483623599.jpg Финансы Рубль вырос к американской валюте до максимума за полтора года

В России рекордно упал курс доллара

Сегодня, 15:38

Рубль вырос к американской валюте до максимума за полтора года

Российский рубль заметно укрепился. Фото: AFP
Российский рубль заметно укрепился. Фото: AFP

В России курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года. 

Так, 5 января доллар упал до отметки 59,61 рубля за доллар. Накануне, 4 января, торги закрылись на отметке 60,46 рубля за доллар.

Последний раз доллар ниже 60 рублей опускался 31 июля 2015 года. Тогда курс доллара достиг на минимуме значения 59,88 рубля за доллар.

Падение курса американской валюты в РФ произошло на фоне повышения цены нефти марки Brent на бирже ICE.

Так мартовский фьючерс нефти торговался на отметке 56,74 доллара за баррель.

Напомним, эксперты отмечают, что курс рубля в январе-2017 будет традиционно зависеть от цен на нефть. В Украине диапазон колебания курса продажи наличного рубля может составить 0,42 – 0,48 грн.
доллар, нефть, россия, курс, рубль, рф, курс доллара, курс рубля

Вы сейчас просматриваете новость "В России рекордно упал курс доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Курс доллара может подняться. Фото: ТАСС

До 28 гривен: эксперты дали прогноз по курсу доллара на январь

Сегодня, 14:47

Сдерживать спрос на иностранную валюту будут высокие тарифы ЖКХ и послепраздничная нехватка налички

Финансы

Владимир Гройсман. Фото: investigator.org.ua

Гройсман рассказал, как снизить курс доллара до 18,5 грн

Сегодня, 14:09

По словам премьера, ключом к снижению курса доллара является энергонезависимость Украины

Финансы

Курс доллара на межбанке упал. Фото: AFP

НБУ решил запастись долларами

Сегодня, 11:25

Гривня на украинском межбанковском рынке укрепилась из-за ситуативного переизбытка инвалюты

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Чего ждать от Путина в 2017 году: Украина, Сирия, США

Сегодня, 06:59

В этом году следует ожидать, что Россия и США предпримут попытку наладить двусторонние отношения, которые обострились за последние годы, считают политические эксперты

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.