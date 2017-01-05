В России рекордно упал курс доллара

Рубль вырос к американской валюте до максимума за полтора года

В России курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года.

Так, 5 января доллар упал до отметки 59,61 рубля за доллар. Накануне, 4 января, торги закрылись на отметке 60,46 рубля за доллар.

Последний раз доллар ниже 60 рублей опускался 31 июля 2015 года. Тогда курс доллара достиг на минимуме значения 59,88 рубля за доллар.

Падение курса американской валюты в РФ произошло на фоне повышения цены нефти марки Brent на бирже ICE.

Так мартовский фьючерс нефти торговался на отметке 56,74 доллара за баррель.

Напомним, эксперты отмечают, что курс рубля в январе-2017 будет традиционно зависеть от цен на нефть. В Украине диапазон колебания курса продажи наличного рубля может составить 0,42 – 0,48 грн.