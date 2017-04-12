В Украине дешевеет доллар
НБУ вновь снизил официальный курс американской валюты
На сегодня, 12 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,89 грн;
1 евро – 28,55 грн;
10 российских рублей – 4,72 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился еще на четыре копейки и остается ниже психологической отметки в 27 грн/долл.
Курс евро вырос на семь копеек после падения на 19 копеек. Российский рубль "поправился" на три копейки.
Вчера, 11 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на три копейки в продаже и покупке. Торги завершились котировками 26,85 – 26,89 грн/долл. Сегодняшние торги еще не начались.
Напомним, в понедельник глава НБУ Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Правда, заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент. Аналитики уверены: несмотря на кадровые изменения в НБУ, курс гривни на этой неделе продолжит тенденцию к укреплению.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн за доллар. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным. В то же время за 2017-1018 год, по расчетам Минэкономики, доллар может подскочить до 35 грн;
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривня девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Согласно "индексу БигМака" доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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