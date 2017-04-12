В Украине дешевеет доллар

На сегодня, 12 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,89 грн;

1 евро – 28,55 грн;

10 российских рублей – 4,72 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился еще на четыре копейки и остается ниже психологической отметки в 27 грн/долл.

Курс евро вырос на семь копеек после падения на 19 копеек. Российский рубль "поправился" на три копейки.

Вчера, 11 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на три копейки в продаже и покупке. Торги завершились котировками 26,85 – 26,89 грн/долл. Сегодняшние торги еще не начались.