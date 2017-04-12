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В Украине дешевеет доллар http://www.segodnya.ua/img/article/10121/0_main.1491974518.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10121/0_tn.1491974518.jpg Финансы НБУ вновь снизил официальный курс американской валюты 

В Украине дешевеет доллар

Сегодня, 08:15

НБУ вновь снизил официальный курс американской валюты 

Курс доллара падает. Фото: AFP
Курс доллара падает. Фото: AFP

На сегодня, 12 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,89 грн;
евро – 28,55 грн;
10 российских рублей – 4,72 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился еще на четыре копейки и остается ниже психологической отметки в 27 грн/долл. 

Курс евро вырос на семь копеек после падения на 19 копеек. Российский рубль "поправился" на три копейки.

Вчера, 11 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на три копейки в продаже и покупке. Торги завершились котировками 26,85 – 26,89 грн/долл. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, в понедельник глава НБУ Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Правда, заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент. Аналитики уверены: несмотря на кадровые изменения в НБУ, курс гривни на этой неделе продолжит тенденцию к укреплению.
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"Сегодня"

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