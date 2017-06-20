В Украине изменится курс доллара: прогноз аналитика
Украинцы покупают валюты больше, чем продают, говорится в данных Нацбанка
Доллар продолжил терять свои позиции по отношению к гривне во всех сегментах украинского валютного рынка. За неделю официальный курс американской валюты снизился с 26,12 до 26,02 гривни, или на 0,4%. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует: к концу этой недели курс доллара может опустится ниже 26 гривен.
Одним из важнейших драйверов укрепления гривни остается поведение украинцев. По данным НБУ, в мае население купило валюты на 356 миллионов долларов, а продало – на 805,2 миллионов. Таким образом, чистая продажа валюты составила в мае 449,2 миллиона долларов.
В конце прошлой недели стали известны прогнозы Минфина по поводу курса доллара на следующие три года. Исходя из проекта постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2018 год, Минфин ожидает средний курс доллара 29,3 гривни в следующем году, 30,5 гривни в 2019 году и 31 гривня в 2020-м.
"На текущей неделе мы ожидаем продолжения умеренного снижения доллара. Официальный курс доллара и его стоимость на межбанке могут опуститься до 25,9 – 26 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 25,8/26 грн", – рассказывает Вадим Иосуб.
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