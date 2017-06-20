В Украине изменится курс доллара: прогноз аналитика

Доллар продолжил терять свои позиции по отношению к гривне во всех сегментах украинского валютного рынка. За неделю официальный курс американской валюты снизился с 26,12 до 26,02 гривни, или на 0,4%. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует: к концу этой недели курс доллара может опустится ниже 26 гривен.

Одним из важнейших драйверов укрепления гривни остается поведение украинцев. По данным НБУ, в мае население купило валюты на 356 миллионов долларов, а продало – на 805,2 миллионов. Таким образом, чистая продажа валюты составила в мае 449,2 миллиона долларов.

В конце прошлой недели стали известны прогнозы Минфина по поводу курса доллара на следующие три года. Исходя из проекта постановления об основных на­правлениях бюджетной политики на 2018 год, Минфин ожидает средний курс доллара 29,3 гривни в следующем году, 30,5 гривни в 2019 году и 31 гривня в 2020-м.

"На текущей неделе мы ожидаем продолжения умеренного снижения доллара. Официальный курс доллара и его стоимость на межбанке могут опуститься до 25,9 – 26 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 25,8/26 грн", – рассказывает Вадим Иосуб.