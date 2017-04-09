В Украине начнут закрывать страховщиков

Власти ужесточают требования к украинским страховщикам. В июле-августе 2017 г. Нацкомфинуслуг планирует утвердить новые нормативы, нацеленные на улучшение качества активов страховых компаний и увеличение их резервов, сообщил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов. Выполнить их нужно будет до конца этого года, пишет UBR.

Проект распоряжения Комиссии ("О внесении изменений в Положение об обязательных критериях и нормативах достаточности диверсификации и качества активов") публиковался в конце марта. Цель Нацкомфинуслуг — заставить страховщиков нарастить свою ликвидность. Тогда они смогут оперативно и в полном объеме платить людям по полисам. И те перестанут заваливать регулятора своими жалобами на этот счет.

Требования к страховым компаниям, начали ужесточать еще в мае 2016 г. По словам Залетова, финансисты уже немного подтянули качество своих активов: значительная их часть перекочевала в более надежные банки, а также была вложена в покупку облигаций внутреннего госзайма. Страховщики стали меньше средств хранить в корпоративных облигациях и акциях предприятий.

"Это позволило СК получить дополнительный доход по облигациям и депозитам, несмотря на то, что ставки по этим инструментам в 2016 году падали. Доход от инвестиций в ОВГЗ вырос на 17%, а от вложений в депозиты на 25%. Это привело к росту ликвидности компаний. А это одна из составляющих надежности страховщиков", — заверил Залетов.

Чиновники уверены, что действуют в правильном направлении, и в новых правилах будут усиливать требования. А именно:

страховщиков, специализирующихся на обязательных видах страхования (например, автогражданке или "Зеленой карте") и работающих в страховании жизни обяжут нарастить вложения в ОВГЗ с 25% до 40% резервов;

тем , кто работает с добровольным страхованием (медстрахование, автокаско, имущественное страхование и пр.) придется нарастить свои вложения в долговые бумаги Минфина с 15% до 25%;

перестанет приниматься в обеспечение резервов недвижимость, находящаяся в зоне боевых действий. Нацкомфинуслуг потребует со страховщиков заменить эту недвижимость на вложения в ОВГЗ или депозиты. Если они не смогут продать квадратные метры и превратить их в деньги, то чиновники будут настаивать на дополнительных вливаниях стороны владельцев СК — потребуется увеличение капиталов.

"Все изменения будут заставлять акционеров СК обращать внимание на платежеспособность своих компаний и поддерживать их финансово", — заверил Залетов.

Кого заденет?

Ожидается, что крупные страховщики (особенно финучреждения с иностранным капиталом) смогут без труда выполнить новые требования. Даже по работе страховщиков в Донецком регионе не ожидается громких банкротств или невыплат. Как уверяет регулятор, бизнес на тех территориях остановился 2-3 года назад и за это время компании успели подчистить свои портфели.

"Для большинства СК эта часть не является значительной. Там давно договора не заключаются, риски оценены, и активы из недвижимости потихоньку выводились и без наших нормативов. Это обговаривали с рынком", — отметил Александр Залетов.

Проблемы с выполнением новых требований будут у страховщиков поменьше: у средних и небольших компаний. Еще сложности могут возникать у лайфовых компаний, а также у СК, делающих ставку на обязательных видах страхования. Таких, например, как автогражданка. Правда, четко проследить за выполнение ими новых требований Нацкомфинуслуг, скорее всего, не сможет. До конца 2017 года в Украине действует мораторий на проверки, так что регулятор не сможет проверять достоверность подаваемой ему отчетности. СК смогут подавать подложную документацию.

Впрочем, как только Комиссия доберется до ревизий, начнутся сначала предупреждения, а затем и закрытия страховых компаний. Сколько именно финучреждений останутся без лицензий — пока неизвестно.

"Сложно оценить, кто из игроков из-за новых требований покинет рынок. Но сегодня известно, что не все компании могут себе позволить излишнее резервирование. К тому же, не все ведут грамотную финансовую политику по размещению резервов", — отметил председатель правления СК "Арсенал Страхование" Сергей Авдеев.

Одновременно эксперты считают, что больше всего проблем с выполнением новых требований будет у страховщиков, которые сегодня продают полисы по демпинговым ценам и выплачивают посредникам не привычные 20% комиссии, а все 40 – 50%.

"При себестоимости полиса, условно, в 1000 грн, СК получает по полису 500 – 600 грн. И на формирование резерва, который покрывается активами, в виде денежных поступлений, этих денег и не хватает. Вероятность того, что он сможет нормально оплатить страховые случаи в будущем, снижается. Это потенциальный банкрот", — отметил заместить председателя правления СК "Универсальная" Андрей Семергей.

Именно такого рода компании чаще всего испытают финансовые проблемы: их активы обеспечены мусорными акциями. И отправляют в Нацкомфинуслуг липовую отчетность. По разным оценкам, так работает почти половина страхового рынка Украины.

А что людям?

Тем не менее, в первую очередь от нечистых на руку страховщиков страдает не регулятор, а клиенты. Ведь из-за регулярных финансовых проблем, СК будут не в состоянии расплачиваться с людьми, когда у тех возникают страховые случаи (проблемы со здоровьем, аварии, порча имущества и пр.).

"Скорее будут выполняться нормативы, будут платить агентам, но будут экономить на людях, уменьшая страховые выплаты", — подтвердил председатель правления общественного союза "Украинский страховой омбудсмен" Юрий Чунихин.

Проблемные компании уже химичат с полисами: практикуют уменьшение сумм страхового возмещения, и прочие уловки. Все с одной целью — чтобы впоследствии меньше заплатить человеку. Для этого ему будут придумывать самые разнообразные отговорки.