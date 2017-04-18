В Украине падает курс доллара

На сегодня, 18 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,81 грн;

1 евро – 28,5 грн;

10 российских рублей – 4,74 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями 14 апреля понизился еще на четыре копейки.

Курс евро упал на пять копеек. Российский рубль "похудел" на две копейки.

В пятницу, 14 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на две копейки в продаже и покупке. Торги завершились котировками 26,82 – 26,84 грн/долл. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Перед этим заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент. Аналитики уверены: несмотря на кадровые изменения в НБУ, курс гривни пока продолжит тенденцию к укреплению.