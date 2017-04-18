В Украине падает курс доллара
Гривня вновь укрепилась в официальных курсах Национального банка
На сегодня, 18 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,81 грн;
1 евро – 28,5 грн;
10 российских рублей – 4,74 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями 14 апреля понизился еще на четыре копейки.
Курс евро упал на пять копеек. Российский рубль "похудел" на две копейки.
В пятницу, 14 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на две копейки в продаже и покупке. Торги завершились котировками 26,82 – 26,84 грн/долл. Сегодняшние торги еще не начались.
Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Перед этим заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент. Аналитики уверены: несмотря на кадровые изменения в НБУ, курс гривни пока продолжит тенденцию к укреплению.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн за доллар. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным. В то же время за 2017-1018 год, по расчетам Минэкономики, доллар может подскочить до 35 грн;
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривня девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Согласно "индексу БигМака" доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
Вы сейчас просматриваете новость "В Украине падает курс доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии