В Украине падает курс доллара и евро

Сегодня, 12:36

Гривня укрепилась в официальных курсах НБУ и на межбанке

Доллар и евро упали в цене. Фото: Pixabay
Доллар и евро упали в цене. Фото: Pixabay

На сегодня, 8 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

доллар США – 27,03 грн;
евро – 28,85 грн;
10 российских рублей – 4,56 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями снизился на 23 копейки после роста накануне на 19 копеек.

Евро упал на 35 копеек. Российский рубль "похудел" на 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке по состоянию на 12 часов курс доллара упал на 7 копеек. Торги проходят с котировками 26,91 – 26,95 грн/долл.  Национальный банк купил на валютном аукционе доллары по цене  не выше 26,94 грн. 

По прогнозам экспертов, в феврале курс доллара может продолжить яварский рост. Курс на наличном рынке в феврале может составить 27,5 – 29,5 грн/долл., на безналичном рынке – 27 – 28 грн/долл., считают специалисты. Превышение этих уровней, по мнению аналитиков, возможно в случае форс-мажорных событий экономического или политического характера. В случае преодоления отметки 28 грн/долл., курс может повыситься до 29,5 грн/долл.
банк, доллар, курс, минфин, курс доллара
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