В Украине выросли ставки по дорогим кредитам

Люди предпочитают брать займы вне банков – на короткие сроки и под высокие проценты

Украинцы начали чаще обращаться к кредитным организациям за небольшими краткосрочными займами. Занимать стали активнее и больше, чем обычно, пишет UBR.

Несмотря на сложное положение в финансовом секторе и в экономике в целом, банки, пусть и в очень ограниченных объемах, но продолжают кредитовать население.

"Банки готовы кредитовать население только на короткие сроки и при этом тщательно проверяют каждую заявку", — отметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Как рассказал аналитик компании "Простобанк Консалтинг" Евгений Копейко, на 11 января 2017 года средняя эффективная ставка по кредитам наличными в украинских банках составляла 79,39% годовых. За год она опустилась на 1%.

В 2016 году рынок двигался в разных направлениях: самые дешевые розничные кредиты подешевели сразу на 4% (до 22,6% годовых), в то время как самые дорогие, наоборот, существенно подорожали — на 30% (до 182,7% годовых).

"Такая разница между минимальной и максимальной эффективной ставками возникла из-за различных условий кредитования в разных банках, различных сроках, ставках и комиссиях, особенно ежемесячных. Например, минимальная эффективная ставка — это ставка по государственной программе кредитования по энергосбережению "Теплое жилье". Также достаточно низкие проценты предлагаются по программам кредитования, которые предусматривают наличие поручителя", — заметил Копейко.

Денег ссужать стали меньше. Максимальная сумма кредита за прошлый год сократилась на 50 тыс. грн, и составляет сегодня 200 тыс. грн. При просрочке выплат банк взимает неустойку в размере 0,1% суммы просрочки (в день), но не более 10% от суммы кредита.

Для получения кредита от 50 тыс. грн банк затребует у человека справку о доходах, а также залог либо поручителя. Базовые условия в ближайшее время не изменятся. Все, кроме ставок, лишь они могут немного уменьшиться.

"Скорее всего средние ставки по кредитам наличными будут снижаться на фоне уменьшения процентов по депозитам. Но учитывая риски, связанные с данным видом кредитования, существенного снижения цены ожидать не стоит", — отметил Копейко.

Сколько-нибудь заметное улучшение условий кредитования населения финансисты обещают не раньше конца 2017 года. "Пока банки думают лишь о выживании, поэтому работают только две модели — краткосрочное розничное кредитование и обслуживание корпоративных клиентов", — подметила Коробкова.

Вне банков

Пассивность банков открывает возможности для активизации микрокредитования небанковским финучреждениям. Как и прежде, они выдают заемщикам наличные и без залога.

"Однако, кредитные ставки в таких фирмах однозначно выше, чем в банках. Риски невозврата таких кредитов выше, поскольку они являются фактически необеспеченными (требуют исключительно минимальный пакет документов)", — заметила Коробкова.

На крупное кредитование финкомпании до сих пор решаются нечасто. Максимум для большинства организаций — 30 тыс. грн, а средний размер кредита вообще ограничивается 3 тыс. грн. Но многим заемщикам достаточно и этого.

Как отметила директор компании "Быстрозайм" Ольга Фермина, под Новый год и в первую неделю после него спрос на мелкие кредиты в Украине вырос на 5-15% (месяц к месяцу). Большинство займов выдавалось в рамках 1 – 2 тыс. грн.

В целом потребительские предпочтения выглядели следующим образом:

30% заемщиков запрашивали 300-1000 грн;

50% — 1000-2000 грн;

15% — 2000-3000 грн;

5% — свыше 3000 грн.

Финансовые компании за последний год почти не меняли базовые условия кредитования. Ставка составляла от 1% до 2% в день в зависимости от категории заемщика: пенсионер, студент или работающий заемщик. В пересчете на годовые получался очень дорогой заем, особенно, если сравнивать со стоимостью банковских кредитов — от 365% до 730% годовых.

Сроки кредитования были совсем непродолжительными — от 16 до 30 дней, однако их позволяли многократно продлевать при регулярных кредитных платежах. Стали появляться и первые более длинные кредиты — до 12 недель.

При этом небанковские кредиторы взяли на вооружение банковские спецпредложения по льготному начислению процентов. То, что банкиры называли грейс-периодами: позволяли людям не платить за первые 3 – 5 дней кредита. Так старались расположить к себе клиентов.

"Сейчас условия полностью соответствуют потребностям рынка: клиенты берут небольшие суммы на короткие сроки — их это полностью устраивает", — заверила Фермина.

Судимым откажут

Хотя в целом потребителями мелких кредитов от финансовых компаний остались те же — работающие с небольшими доходами. Однако достаточно активно аудитория заемщиков стала расширяться за счет студентов и пенсионеров. Тех, которые ранее чаще обращались к банкам, но были вынуждены искать новых кредиторов после того, как банки стали сворачивать/ограничивать свои кредитные программы или вовсе закрываться.

Кредитора почти всегда можно найти. Хотя если говорить об отказах в кредитовании, то здесь все зависит от внутренней риск-политики финансовой организации. Одни более тщательно проверяют заемщика, другие нет. Обычно для небольшого займа достаточно паспорта и ИИН.

Причины отказа — это ряд совокупных факторов, но обычно они связаны с непогашением кредитов в других организациях. А также с судимостью или обманом при подаче данных при оформлении займа.

При этом заемщиков продолжают беспощадно штрафовать. Санкции могут быть самые разнообразные, поэтому стоит очень внимательно читать условия договора. Например, помимо 1-5% штрафной суточной ставки, могут приплюсовать еще пеню до 6% от тела кредита. Либо единовременно снять 12% штрафа плюс 3% за каждый день просрочки.