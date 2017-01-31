В Украине резко снизился курс евро

Сегодня, 08:20

Доллар тоже снизился в цене по официальному курсу Национального банка

Курс евро упал. Фото: архив
Курс евро упал. Фото: архив

На сегодня, 31 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

доллар США – 27,11 грн;
евро – 28,82 грн;
10 российских рублей – 4,5 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 8 копеек.

Евро упал сразу на 22 копейки. Курс российского рубля остался практически неизменным. 

Напомним, 30 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 5 – 6 копеек. Торги закрылись котировками 27,1 – 27,14 грн. Сегодняшние торги еще не начались. 

Эксперты говорят, что январское снижение курса доллара было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале. Кроме того, По прогнозам аналитиков, доллар к концу года будет продаваться по 28 – 28,5 грн.

Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что  спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

Экономисты называют несколько причин падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
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"Сегодня"

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