В Украине резко снизился курс евро

Доллар тоже снизился в цене по официальному курсу Национального банка

На сегодня, 31 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,11 грн;

1 евро – 28,82 грн;

10 российских рублей – 4,5 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 8 копеек.

Евро упал сразу на 22 копейки. Курс российского рубля остался практически неизменным.

Напомним, 30 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 5 – 6 копеек. Торги закрылись котировками 27,1 – 27,14 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты говорят, что январское снижение курса доллара было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале. Кроме того, По прогнозам аналитиков, доллар к концу года будет продаваться по 28 – 28,5 грн.

Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

Экономисты называют несколько причин падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.