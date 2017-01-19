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В Украине резко выросло количество небанковских обменников http://www.segodnya.ua/img/article/7897/66_main.1484823973.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/66_tn.1484823973.jpg Финансы Нацбанк активно выдает лицензии на проведение валютно-обменных операций

В Украине резко выросло количество небанковских обменников

Сегодня, 13:05

Нацбанк активно выдает лицензии на проведение валютно-обменных операций

Обменок в Украине стало больше
Обменок в Украине стало больше. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Национальный банк Украины (НБУ) в 2016 году выдал генеральные на осуществление валютно-обменных операций 17 небанковским финансовым учреждениям (НФУ). В 2015 году такие лицензии получило 11 небанковских финансовых учреждений.

Всего к началу 2017 года лицензии НБУ, позволяющие заниматься валютно-обменными операциями, были у 30 небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи "Укрпочта".

НФУ имеют 3205 структурных подразделений, на 53% больше, чем на начало 2016 года (2101 подразделения).

"Национальный банк заинтересован в развитии легального рынка валютно-обменных операций, одновременно усиливая контроль за деятельностью его участников. В частности, перед предоставлением лицензии Национальный банк проверяет структуру собственности, финансовое состояние и источники происхождения средств для формирования капитала компании, которая намерена осуществлять деятельность по обмену валют", – отметил начальник Ууравления регистрации и лицензирования НБУ Александр Бевз.

Напомним, в 2016 году НБУ запустил реестр помещений, в которых осуществляется деятельность по обмену валют.
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Источник:

"Сегодня"

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