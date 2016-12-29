В Украине взлетает курс доллара
Евро и рубль тоже ощутимо дорожают в курсах Национального банка
На сегодня, 29 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 26,89 грн;
1 евро – 27,97 грн;
10 российских рублей – 4,43 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на 24 копеек. Курс стремительно растет третий день подряд.
Евро упал на 14 копеек. Российский рубль "поправился" на шесть копеек.
Во среду, 28 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара повысился на 35 – 45 копеек. Торги закрылись котировками 26,95/27,15 гривни за доллар. Курс евро на межбанке вырос на 19 – 31 копейку и составил 28/28,2 гривни за евро. Сегодняшние торги еще не начались.
Напомним, НБУ объяснил чрезмерный спрос на инвалюту совпадением двух временных факторов – Рождественских выходных в странах Запада и роста спроса на валюту на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС. По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко эти факторы ограничивают предложение валюты на рынке.
В свою очередь экономист Александр Охрименко связывает падение с последствиями национализациии ПриватБанка.
- В бюджет Украины на 2016 год закладывался курс доллара около 24 грн/долл. В то же время, в МЭРТ подсчитали, что курс гривни по итогам 2016 года может составить в среднем 26,7 – 28 грн/долл. По данным рейтингового агентства S&P, курс гривни на конец 2016 года составит 25,6 грн/долл., а на конец следующего 26,5 грн/долл.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, с начала 2016 года девальвация гривни составила 6,9%. В следующем году, по прогнозам экспертов, гривня продолжит снижаться по отношению к американской валюте. К концу 2016 года курс нацвалюты может опуститься до 27 гривен, а уже через год дойти до отметки 30 гривен за доллар.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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