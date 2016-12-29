В Украине взлетает курс доллара

Евро и рубль тоже ощутимо дорожают в курсах Национального банка

На сегодня, 29 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 26,89 грн;

1 евро – 27,97 грн;

10 российских рублей – 4,43 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на 24 копеек. Курс стремительно растет третий день подряд.

Евро упал на 14 копеек. Российский рубль "поправился" на шесть копеек.

Во среду, 28 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара повысился на 35 – 45 копеек. Торги закрылись котировками 26,95/27,15 гривни за доллар. Курс евро на межбанке вырос на 19 – 31 копейку и составил 28/28,2 гривни за евро. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, НБУ объяснил чрезмерный спрос на инвалюту совпадением двух временных факторов – Рождественских выходных в странах Запада и роста спроса на валюту на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС. По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко эти факторы ограничивают предложение валюты на рынке.

В свою очередь экономист Александр Охрименко связывает падение с последствиями национализациии ПриватБанка.