В Украину активно переводят деньги из-за границы (инфографика)

Сегодня, 15:29

Сумма средств, полученных в Украине, в семь раз превышает сумму денег, отправленных за рубеж

В Украину активно идут денежные переводы из-за границы. Фото: Pixabay
В Украину активно идут денежные переводы из-за границы. Фото: Pixabay

Объем поступлений денежных средств в Украину из-за границы с использованием систем перевода средств в 2016 году составил 2 млрд 488 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Переводы из Украины за границу составили 352 млн долларов в эквиваленте, а переводы в пределах страны – 3 млрд 671 млн долларов в эквиваленте, сообщается на официальной странице регулятора в Facebook.

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. "На протяжении 2016 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы", – отметили в НБУ.

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В течение 2016 на территории Украины предоставляли услуги 39 систем перевода средств, из которых 25 систем, созданных резидентами, и 14 систем, созданных нерезидентами.
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