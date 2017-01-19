Валюта Мексики рекордно рухнула из-за Трампа

Мексиканский песо опустился до исторического минимума на фоне предстоящей инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

По данным банка Citibanamex, в среду цена американской валюты для покупки в банковских отделениях составила 22,25 песо, что на 40 сентаво хуже показателя предыдущего дня. При этом официальный курс доллара ЦБ Мексики составил 21,85 песо.

Продолжающееся падение мексиканской валюты происходит на фоне неуверенности рынков перед вступлением в должность Трампа, известного своей антимексиканской риторикой. В первую очередь это касается дальнейшего будущего соглашения о североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, в которую входят США, Канада и Мексика.

Трамп принесет присягу и станет 45-м президентом США в пятницу, 20 января.