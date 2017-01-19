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Валюта Мексики рекордно рухнула из-за Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7897/30_main.1484819887.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/30_tn.1484819887.jpg Финансы Песо упал до исторического минимума в ожидании инаугурации президента США

Валюта Мексики рекордно рухнула из-за Трампа

Сегодня, 11:56

Песо упал до исторического минимума в ожидании инаугурации президента США

Песо рекордно упал. Фото: Pixabay
Песо рекордно упал. Фото: Pixabay

Мексиканский песо опустился до исторического минимума на фоне предстоящей инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

По данным банка Citibanamex, в среду цена американской валюты для покупки в банковских отделениях составила 22,25 песо, что на 40 сентаво хуже показателя предыдущего дня. При этом официальный курс доллара ЦБ Мексики составил 21,85 песо.

Продолжающееся падение мексиканской валюты происходит на фоне неуверенности рынков перед вступлением в должность Трампа, известного своей антимексиканской риторикой. В первую очередь это касается дальнейшего будущего соглашения о североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, в которую входят США, Канада и Мексика.

Трамп принесет присягу и станет 45-м президентом США в пятницу, 20 января.
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Источник:

РИА Новости

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