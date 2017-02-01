Что не так в Украине: почему дома разрушаются, а тарифы "съедают" зарплаты

Сегодня, 07:02

Украинцы на отопление своего жилья тратят в разы больше, чем, к примеру, соседи-поляки. А жилье чаще всего утепляют неправильно, в результате чего дома разрушаются

Украинцам необходимо задуматься о термомодернизации. Фото: архив
Украинцам необходимо задуматься о термомодернизации. Фото: архив

Отопительный сезон оказался рекордно дорогим для украинцев. За несколько лет Гкал тепла в Киеве подорожал с 375 до 1417 гривен. До подорожания мало кто задумывался об энергоэффективности: дешевое тепло "выветривалось" через окна, двери, вентиляцию, швы и так далее. За несколько лет ситуация с энергоэффективностью практически не изменилась, 90% многоэтажек нужно утеплять. Однако теперь за тепло приходится платить в четыре раза больше. В этом отопительном сезоне оказалось, что в домах, которые провели термомодернизацию, тратят на отопление в несколько, а иногда и в десятки раз меньше. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, что не так с украинскими домами и какие ошибки допускают, утепляя свои дома и квартиры.

Хорошая новость: за тепло можно платить в разы меньше

Потенциал экономии в Украине огромный. Термомодернизация дома может сохранить от 40 до 80% тепла. К примеру, если небольшой дом с низким классом энергоэффективности за месяц тратит 100 Гкал тепла, после масштабной термомодернизации окажется, что и 20 Гкал достаточно, чтобы в квартирах было тепло.

Стандартная стена (50 см кирпичной кладки и штукатурка) обеспечивает теплосопротивление в четыре раза ниже нормы. Чтобы "дотянуть" до норматива, достаточно обшить стены, крышу и цоколь утеплителем шириной 120-150 мм. Утеплять также придется подвал и крышу, установить индивидуальный тепловой пункт, который будет регулировать подачу тепла зависимо от температуры на улице.

fl6a5159

Фото: Данил Павлов

В хорошо утепленных домах отопление двухкомнатной квартиры может стоить меньше 200 гривен, а в типичном доме за отопление той же площади придется отдать примерно в 9 раз больше – 1800 гривен. Как рассказывает эксперт в сфере ЖКХ Татьяна Бойко, среди ее знакомых есть несколько человек, которые платят за отопление одного квадратного метра всего лишь одну гривню. "Это хорошо термомодернизованные дома. Есть дома ОСМД, которые получили 4-6 гривен за квадратный метр отопления. И есть люди, которые получили платежки по 33 гривни за квадратный метр, а есть и те, кто больше", – рассказывает эксперт.

В одном из "энергоэффективных" домов в Киеве живет и председатель ОСМД Василий Рудницкий, в прошлом месяце отопление квадратного метра обошлось ему 6,85 гривни. "У нас батарея чуть-чуть теплая, а в хате не меньше 20 градусов! Дом утеплен, поставлен счетчик, создан тепловой пункт", – поясняет Василий Рудницкий.

В среднем на отопление, подсчитал менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк, семья в обычной квартире площадью 50 квадратных метров может тратить от 0,9 до 1,7 Гкал тепла в месяц. Согласно тарифу "Киевэнерго", 1 Гкал стоит 1416,9 гривни. Если учесть, что в отопительный сезон в среднем семья используют 1,3 Гкал, этой зимой придется платить 1841,9 гривни за тепло (в прошлом году – 854,3 гривни).

Плохая новость: на утепление придется потратить миллионы гривен

Зависимо от размеров дома и его состояния термомодернизация может обойтись от двух до семи миллионов гривен. К примеру, термомодернизация многоэтажки по ул. Нила Хасевича в Луцке обошлась в 2,18 миллиона гривен. Жильцы провели работы в кредит, в результате каждый год на отопление можно экономить 562 тысячи гривен, часть "освобожденных" средств направили на погашение кредита, остальное – остается в "карманах". Если тарифы не будут расти, термомодернизация в этом доме окупится за пять лет, если тариф снова поднимут – еще быстрее.

Искать источник финансирования жильцам придется самостоятельно. Во многих городах часть средств на термомодернизацию готов дать город. К примеру, в Киеве действует программа 70/30. Большую часть работ (70%) оплатят с городского бюджета, остальные 30% придется платить совладельцам дома.

Еще один источник финансирования – международные гранты. Деньги на утепления практически "дарят" ЕБРР, USAID, IFC и др. Для этого необходимо написать заявку и принять участие в гранте. Иногда городские власти помогают ОСМД собрать документы для участия в гранте. Такое практикуется, например, в Миргороде. Правда, и в грантах и в городских программах могут принять участие только ОСМД. Поэтому первый шаг на пути к "спасению" своего дома – создание ОСМД.

fl6a4876

Фото: Данил Павлов

В этом году также появится еще один источник финансирования – Кабмин обещает запустить Фонд энергоэффективности уже в апреле. Желающие взять кредит для проведения энергоэффективных мероприятий смогут обратиться в технический офис Фонда для получения подходящего для их дома типового решения. Затем самостоятельно выбрать банк, с которым они желают сотрудничать, определиться с компанией-исполнителем услуг и по результатам внедрения мероприятий провести аудит, который засвидетельствует повышение класса энергоэффективности дома. После этого у потребителей будет возможность получить компенсацию в размере до 50% от суммы кредита. Чем выше класс энергоэффективности – тем больше компенсация.

Что не так: украинцы сами разрушают свои дома

Одна из самых распространенных ошибок – лоскутное утепление. Когда слоем утеплителя обшивается внешняя стена отдельной квартиры, в первую очередь пострадают соседи. Влага накапливается в местах стыка – появится плесень, стены неравномерно нагреваются и охлаждаются – появятся микротрещины.

fl6a5205

Лоскутное утепление. Фото: Данил Павлов

Собственникам квартиры, которая таким образом утеплилась, возможно, будет комфортнее – в помещении действительно "потеплеет". Однако результат комфорта – трещины на стенах и медленное разрушение всего дома. То же касается и утепления только одной стены дома.

Батареи переносят на балкон. Украинцы, которые утепляют стены балкона и расширяют за счет него квартиру, нарушают энергобаланс всего дома. В результате, в соседних по стояку квартирах может быть холодно. Чтобы исправить ситуацию придется устанавливать балансировочные клапаны на трубах в подвале. Если даже радиаторы не переносятся на балкон, отапливаемая площадь увеличивается и за "лишние" квадраты будут платить жильцы всего дома.

vinos_radiatora_na_balkon_statya

Переносить батареи на балкон нельзя. Фото: santehpro.kiev.ua

Утепление без энергоаудита. Даже если утеплять весь дом по периметру, но при этом не рассчитать нужную толщину утеплителя, проигнорировать "точку росы", работу придется переделывать. К примеру, 20-этажный дом на улице Бажана, 23 в Киеве обшит утеплителем толщиною 50 мм (при этом утеплена только одна стена). Чтобы стены соответствовали нормативу, толщина должна быть более 100 мм (точнее должен подсчитать энергоаудитор). Жильцы планируют провести комплексную термомодернизацию, и "неправильный" утеплитель в таком случае придется срывать. Фактически, деньги на него потрачены "впустую".
отопление, тепло, утепление, ОСМД, отопительный сезон, батареи

Вы сейчас просматриваете новость "Что не так в Украине: почему дома разрушаются, а тарифы "съедают" зарплаты". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЖКХ

Такая простая мотивация. Чем больше будут расти коммунальные тарифы, тем больше будет заинтересованность людей в создании у себя ОСМД.

Как ОСМД пережили 2016 год и что будет дальше

28 Января, 09:00

Бурный рост, саботаж на местах и битвы с газовщиками

ЖКХ

Как провести энергоаудит. Фото: Данил Павлов

Коммунальная революция: как "спастись" от огромных тарифов

28 Января, 07:26

Эксперты уверены: термомодернизация позволит платить за тепло как минимум на 40% меньше в домах старше 15-20 лет и защитить их от постепенного разрушения

ЖКХ

Геннадий Зубко. Фото: Facebook

Финляндия поможет Украине с энергоэффективностью – Зубко

25 Января, 11:26

Вице-премьер уточнил, что в рамках создаваемого Фонда энергоэффективности планируется применять современные технические решения

Экономика

Сможет ли Украин отказаться от импорта газа. Фото: архив

Газ может подешеветь в разы: сможет ли Украина отказаться от импорта и когда

18 Января, 07:08

От развития энергетического сектора страны, уверены эксперты, зависит будущее Украины 

ЖКХ

Что делать, если не дали субсидию. Фото: архив

Временная субсидия: кому отказывают в скидке, когда ее могут забрать и что делать после

6 Января, 07:51

Количество субсидиантов в Украине выросло в несколько раз, однако вместе с этим увеличилось и количество отказов. Как прогнозируют в правительстве, "скидку" на коммуналку будет получать каждая вторая семья 

ЖКХ

Фонд заработает уже в следующем году. Фото: архив

Радикальная реформа ЖКХ: украинцам придется за свой счет провести аудит и "реанимировать" квартиры

9 Декабря 2016, 07:30

Государство покроет стоимость проекта тепломодернизации на 20-60%, остальное придется выплачивать годами самостоятельно. При этом мероприятия позволят украинцам сэкономить "на всю жизнь" - платежки за тепло уменьшатся в несколько раз 

ЖКХ

Как правильно снять или купить квартиру. Фото: архив

"Золотая" квартира: как правильно снять или купить квартиру, чтобы не платить лишнего

1 Декабря 2016, 07:31

По мнению экспертов, термомодернизация жилья может повысить его стоимость на 15-20%, однако для украинцев суммы в платежках все еще не являются решающим фактором при выборе недвижимости 

ЖКХ

Как платить меньше за отопление. Фото: архив

Что делать, если отказали в субсидии: советы эксперта

30 Ноября 2016, 05:38

Тем, кому не положена скидка на коммунальные услуги, придется самостоятельно решать проблему больших сумм в платежках. Каждый украинец, как уверяют эксперты, может повлиять на счета за коммуналку

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования