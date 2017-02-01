Что не так в Украине: почему дома разрушаются, а тарифы "съедают" зарплаты

Украинцы на отопление своего жилья тратят в разы больше, чем, к примеру, соседи-поляки. А жилье чаще всего утепляют неправильно, в результате чего дома разрушаются

Отопительный сезон оказался рекордно дорогим для украинцев. За несколько лет Гкал тепла в Киеве подорожал с 375 до 1417 гривен. До подорожания мало кто задумывался об энергоэффективности: дешевое тепло "выветривалось" через окна, двери, вентиляцию, швы и так далее. За несколько лет ситуация с энергоэффективностью практически не изменилась, 90% многоэтажек нужно утеплять. Однако теперь за тепло приходится платить в четыре раза больше. В этом отопительном сезоне оказалось, что в домах, которые провели термомодернизацию, тратят на отопление в несколько, а иногда и в десятки раз меньше. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, что не так с украинскими домами и какие ошибки допускают, утепляя свои дома и квартиры.

Хорошая новость: за тепло можно платить в разы меньше

Потенциал экономии в Украине огромный. Термомодернизация дома может сохранить от 40 до 80% тепла. К примеру, если небольшой дом с низким классом энергоэффективности за месяц тратит 100 Гкал тепла, после масштабной термомодернизации окажется, что и 20 Гкал достаточно, чтобы в квартирах было тепло.

Стандартная стена (50 см кирпичной кладки и штукатурка) обеспечивает теплосопротивление в четыре раза ниже нормы. Чтобы "дотянуть" до норматива, достаточно обшить стены, крышу и цоколь утеплителем шириной 120-150 мм. Утеплять также придется подвал и крышу, установить индивидуальный тепловой пункт, который будет регулировать подачу тепла зависимо от температуры на улице.

Фото: Данил Павлов

В хорошо утепленных домах отопление двухкомнатной квартиры может стоить меньше 200 гривен, а в типичном доме за отопление той же площади придется отдать примерно в 9 раз больше – 1800 гривен. Как рассказывает эксперт в сфере ЖКХ Татьяна Бойко, среди ее знакомых есть несколько человек, которые платят за отопление одного квадратного метра всего лишь одну гривню. "Это хорошо термомодернизованные дома. Есть дома ОСМД, которые получили 4-6 гривен за квадратный метр отопления. И есть люди, которые получили платежки по 33 гривни за квадратный метр, а есть и те, кто больше", – рассказывает эксперт.

В одном из "энергоэффективных" домов в Киеве живет и председатель ОСМД Василий Рудницкий, в прошлом месяце отопление квадратного метра обошлось ему 6,85 гривни. "У нас батарея чуть-чуть теплая, а в хате не меньше 20 градусов! Дом утеплен, поставлен счетчик, создан тепловой пункт", – поясняет Василий Рудницкий.

В среднем на отопление, подсчитал менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк, семья в обычной квартире площадью 50 квадратных метров может тратить от 0,9 до 1,7 Гкал тепла в месяц. Согласно тарифу "Киевэнерго", 1 Гкал стоит 1416,9 гривни. Если учесть, что в отопительный сезон в среднем семья используют 1,3 Гкал, этой зимой придется платить 1841,9 гривни за тепло (в прошлом году – 854,3 гривни).

Плохая новость: на утепление придется потратить миллионы гривен

Зависимо от размеров дома и его состояния термомодернизация может обойтись от двух до семи миллионов гривен. К примеру, термомодернизация многоэтажки по ул. Нила Хасевича в Луцке обошлась в 2,18 миллиона гривен. Жильцы провели работы в кредит, в результате каждый год на отопление можно экономить 562 тысячи гривен, часть "освобожденных" средств направили на погашение кредита, остальное – остается в "карманах". Если тарифы не будут расти, термомодернизация в этом доме окупится за пять лет, если тариф снова поднимут – еще быстрее.

Искать источник финансирования жильцам придется самостоятельно. Во многих городах часть средств на термомодернизацию готов дать город. К примеру, в Киеве действует программа 70/30. Большую часть работ (70%) оплатят с городского бюджета, остальные 30% придется платить совладельцам дома.

Еще один источник финансирования – международные гранты. Деньги на утепления практически "дарят" ЕБРР, USAID, IFC и др. Для этого необходимо написать заявку и принять участие в гранте. Иногда городские власти помогают ОСМД собрать документы для участия в гранте. Такое практикуется, например, в Миргороде. Правда, и в грантах и в городских программах могут принять участие только ОСМД. Поэтому первый шаг на пути к "спасению" своего дома – создание ОСМД.

Фото: Данил Павлов

В этом году также появится еще один источник финансирования – Кабмин обещает запустить Фонд энергоэффективности уже в апреле. Желающие взять кредит для проведения энергоэффективных мероприятий смогут обратиться в технический офис Фонда для получения подходящего для их дома типового решения. Затем самостоятельно выбрать банк, с которым они желают сотрудничать, определиться с компанией-исполнителем услуг и по результатам внедрения мероприятий провести аудит, который засвидетельствует повышение класса энергоэффективности дома. После этого у потребителей будет возможность получить компенсацию в размере до 50% от суммы кредита. Чем выше класс энергоэффективности – тем больше компенсация.

Что не так: украинцы сами разрушают свои дома

Одна из самых распространенных ошибок – лоскутное утепление. Когда слоем утеплителя обшивается внешняя стена отдельной квартиры, в первую очередь пострадают соседи. Влага накапливается в местах стыка – появится плесень, стены неравномерно нагреваются и охлаждаются – появятся микротрещины.

Лоскутное утепление. Фото: Данил Павлов

Собственникам квартиры, которая таким образом утеплилась, возможно, будет комфортнее – в помещении действительно "потеплеет". Однако результат комфорта – трещины на стенах и медленное разрушение всего дома. То же касается и утепления только одной стены дома.

Батареи переносят на балкон. Украинцы, которые утепляют стены балкона и расширяют за счет него квартиру, нарушают энергобаланс всего дома. В результате, в соседних по стояку квартирах может быть холодно. Чтобы исправить ситуацию придется устанавливать балансировочные клапаны на трубах в подвале. Если даже радиаторы не переносятся на балкон, отапливаемая площадь увеличивается и за "лишние" квадраты будут платить жильцы всего дома.

Переносить батареи на балкон нельзя. Фото: santehpro.kiev.ua

Утепление без энергоаудита. Даже если утеплять весь дом по периметру, но при этом не рассчитать нужную толщину утеплителя, проигнорировать "точку росы", работу придется переделывать. К примеру, 20-этажный дом на улице Бажана, 23 в Киеве обшит утеплителем толщиною 50 мм (при этом утеплена только одна стена). Чтобы стены соответствовали нормативу, толщина должна быть более 100 мм (точнее должен подсчитать энергоаудитор). Жильцы планируют провести комплексную термомодернизацию, и "неправильный" утеплитель в таком случае придется срывать. Фактически, деньги на него потрачены "впустую".