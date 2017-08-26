Как платить за электричество в два раза меньше

Сегодня, 05:44

Ежемесячная экономия благодаря простой замене ламп составит 95 грн, а годовая 1140 гривен

Как экономить свет. Фото: архив
Как экономить свет. Фото: архив

Украинцы могут тратить на свет в два раза меньше, считают эксперты. Лучше всего начинать с самого простого – заменить лампочки в квартире. В первую очередь стоит покупать энергоэффективные лампы для помещений, где чаще всего горит свет – на кухню, в комнату, где стоит телевизор и т.п. А вот покупать дорогостоящую энергоэффективную лампу в туалет не стоит. Учитывая, что свет там горит не часто, такая покупка может окупаться много лет.

Стандартная LED-лампа мощностью 10 Вт дает столько же света, как и обычная лампочка на 85 Вт. Она может стоить около 70 гривен. Чтобы заменить 7 лампочек в однокомнатной квартире, понадобится до 500 гривен (по одной лампе на кухне, в туалете, прихожей и ванной и три на люстру в комнате).

Если лампа мощностью 75 Вт в прихожей работает два часа в сутки, в туалете – час, в ванной – 3 часа, на кухне – 5 часов, в комнате – 6 часов, за месяц только за "свет" наберется 65 кВт·час или 793 кВт·час в год. В то же время LED-лампы потратят в этих же условиях 8,7 кВт·час в месяц и 104 кВт·ч в год. При потреблении больше 100 кВт·час "свет" со старыми лампами обойдется в 1315 гривен за год, а с энергосберегающими лампами 104 гривни за год. Все лампы при таких условиях окупятся за полгода. Ежемесячная экономия благодаря простой замене ламп составит 95 грн, а годовая 1140 гривен.

Как экономить:

  • выключать за собой свет
  • не оставлять на ночь включенные электроприборы
  • прикручивать на ночь бойлер
  • заменить лампочки накаливания в тех местах, где чаще всего горит свет
  • купить новую технику с высоким классом энергоэффективности

Семьям, которые пользуются электрическим бойлером, эксперты советуют установить двузонный счетчик. Такой прибор учета с 23 вечера до 7 утра считает электроэнергию по тарифу в два раза ниже. Такой прибор учета с установкой обойдется примерно в 1400 гривен. К примеру, семья, которая потребляет 200 кВт·ч в месяц электроэнергии и при этом 25% света использует с 23 часов вечера до 7 часов утра, каждый месяц сможет экономить 42 гривни. Следовательно, двухзонный счетчик окупится примерно за три года. Если потреблять 50% электроэнергии ночью за счет более мощных электроприборов, период окупаемости сократится в два раза.
ЖКХ, украинцы, свет, счетчик, электроприборы

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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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