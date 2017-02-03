Как поднять температуру в квартире собственными силами – советы экспертов (видео)

С помощью нехитрых домашних приборов всего за пол-часа можно поднять температуру воздуха в квартире на 5 градусов

После непродолжительной оттепели сильные морозы вернутся в страну на следующей неделе. Со вторника синоптики обещают снова до 20 градусов ниже нуля. Вместе с тем, повысить температуру в доме власнруч вполне возможно.

В квартире героини сюжета киевлянки Владиславы температура не поднимается выше 20ти градусов: сквозь щели в окне комнату продувает, а батареи при этом едва теплые. Женщина пожаловалась, что из-за стужу в доме дети часто болеют.

"Температура не поднимается выше 20 градусов, и мы решили своими силами утеплиться. Самый доступный метод утеплить окно – уплотнитель, стоимость его порядка 4 грн за метр", – рассказала женщина.

Обычная упаковочная пленка может быить также использована для утепления окон. Достаточно намочить стекло мыльной водой и налепить кусок соответствующего размера – таким способом можно наполовину уменьшить потерю тепла в помещении.

Чтобы температура в комнате выросла сразу на несколько градусов – понадобится большой кусок картона и фольга. Популярный отражатель, установленный позади радиатора – на самом деле действенный способ увеличить теплоотдачу, утверждает мастер одного из коммунальных управлений.

"Это все зависит от теплоподачи теплоносителя в систему дома. Основная причина – это износ теплосистем, наших котельных. Самое главное – убрать все сквозняки, Которые идут с окон. Во-вторых, поставить отражатели (по братареямы – Ред.) – Он НЕ будет давать греть стенку, а будет отражать его на комнату ", – рассказал мастер.



Менее известный способ утеплиться – обычный вентилятор, который спасает от жары летом. По пол-часа таким способом можно поднять температуру в помещении на 5 градусов.

Однако, такие экономные методы помогут сохранить тепло в доме лишь частично. Для значительного повышения энергоэффективности жилья специалисты рекомендуют основательно утеплить стены снаружи и заменить пол.