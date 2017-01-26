Как спасти "свет": какие приборы тратят больше всего энергии и что делать

В Украине счета за коммуналку в 2017-м оказались рекордно высокими. За последние несколько лет подорожало все: свет, газ, отопление, горячая и холодная вода. Чтобы экономить на отоплении, придется объединится всем домам и внедрить дорогостоящие мероприятия по термомодернизации. А вот экономить электроэнергию каждый может самостоятельно. Расходы на свет в платежках в разы ниже расходов на газ и тепло, а вот мероприятия по экономии электричества технически доступнее. Эксперты в сфере энергоэффективности поясняют: каждая семья, придерживаясь простых правил, может платить за свет на 30-60% меньше. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как платить за электроэнергию в 1,5 раза меньше.

На что больше всего тратится электроэнергии:

Холодильник: 30 кВт*час за месяц

Микроволновка 5 кВт (если пользоваться 10 минут ежедневно)

Стиральная машина: 18 кВт*час (если использовать три часа в неделю)

Электрочайник: 11,25 кВт*час (если ежедневно использовать 15 минут)

Телевизор: 9 кВт*час (если каждый день смотреть ТВ по три часа)

Компьютер: 45 кВт*час (пользоваться мощным компьютером по три часа в день)

Утюг: 6 кВт*час (использовать час в неделю)

Фен 6,4 кВт*час (использовать час в неделю)

Свет – – 65,2 кВт*час

Так, больше всего электроэнергии тратится на освещение квартиры. Еесли лампа мощностью 75 Вт в прихожей работает два часа в сутки, в туалете – час, в ванной – 3 часа, на кухне – 5 часов, в комнате – 6 часов, за месяц только за "свет" наберется 65,2 кВт. Если же заменить лампы накаливание энергосберегающими (потребляют 0,022 кВт*час), месячное потребление "на свет" можно сократить до 19 кВт*час.

"Самые энергозатратные бытовые приборы: холодильник, кухонная плита (если она есть), микроволновая печь, стиральная машина, духовой шкаф, электрочайник (кофеварка). Также много электричества потребляют телевизор, освещение, компьютер, тахометр, кондиционер, утюг, музыкальный центр. Но все зависит от марки, года выпуска, класса энергоэффективности, количества т.п", – рассказывает эксперт в сфере энергоэффективности, менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк.

Экономить, советует эксперт, нужно всей семьей. "Вместе всей семьей изучите платежку за электроэнергию. Проанализируйте, какими электроприборами вы пользуетесь, сколько они потребляют, сколько в квартире лампочек накаливания. Определите в вашей семье ответственного энергоменеджера, который бы следил за использованием электроэнергии и отвечал за ее экономию. С этой задачей хорошо справляются школьники", – советует Сергей Свистюк.

Также эксперт советует:

выключать за собой свет

не оставлять на ночь включенные электроприборы

прикручивать на ночь бойлер

заменить лампочки накаливания в тех местах, где чаще всего горит свет

если есть возможность, заменить старые электроприборы на новые – с высоким классом энергоэффективности

Напомним, в марте в Украине в очередной раз подорожает электроэнергия. Стоимость каждого киловатта при потреблении до 100 кВт*час подорожает с 71,4 до 90 копеек, а при потреблении более 100 кВт*час – с 129 до 168 копеек.