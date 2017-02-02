Когда за долги по коммуналке могут забрать квартиру и что еще грозит должникам
Квартиру могут забрать, если долг превышает размер 20 минимальных зарплат
По информации "Киевэнерго", население солицы задолжало только за отопление 1,5 миллиарда гривен. Тем, кто самостоятельно не может платить по счетам, предлагают реструктуризировать долг на пять лет и расплачиваться частями. Больше всего должников в Печерском районе – здесь на каждого человека приходится 2,9 тыс. гривен долга.
В Законе Украины "Об исполнительном производстве" говорится, что арестовать единственную недвижимость должника можно только в том случае, если сумма долга превышает размер 20 минимальных зарплат – то есть 64 тыс. гривен (статья 48 закона). При этом срок исковой давности – три года. Если не платил пять лет- в суде имеют право взыскать только сумму за три года.
"После решение суда будет десять суток на обжалование. Тогда уже заседание будет проходить с приглашением сторон. Всегда можно попросить реструктуризировать долг, начать его поэтапно выплачивать. Риск потерять квартиру есть, скажем так, у самых несознательных граждан", – поясняет Александр Плохотник.
К слову, по решению суда также могут в счет долга арестовать, а после продать машину, бытовую технику или любое другое имущество. В прошлом году, вспоминает юрист Александр Плохотник, в Луцке у одного из должников арестовали квартиру, а после продали ее на государственном аукционе. Владельцы жилья не оплачивали "коммуналку" много лет. Квартиру продали примерно за 450 тыс. гривен, 50 тыс забрал "ЖЭК", а остальную сумму отдали владельцам проданной квартиры.
К слову, в Украине действует упрощенная система взыскания долгов. Любой ЖЭК может подать в суд на должника, после чего решение будет вынесено в течение трех дней. Судебный приказ о взыскании имущества выдается без судебного заседания и без вызова сторон.
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