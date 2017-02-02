Когда за долги по коммуналке могут забрать квартиру и что еще грозит должникам

По информации "Киевэнерго", население солицы задолжало только за отопление 1,5 миллиарда гривен. Тем, кто самостоятельно не может платить по счетам, предлагают реструктуризировать долг на пять лет и расплачиваться частями. Больше всего должников в Печерском районе – здесь на каждого человека приходится 2,9 тыс. гривен долга.

В Законе Украины "Об исполнительном производстве" говорится, что арестовать единственную недвижимость должника можно только в том случае, если сумма долга превышает размер 20 минимальных зарплат – то есть 64 тыс. гривен (статья 48 закона). При этом срок исковой давности – три года. Если не платил пять лет- в суде имеют право взыскать только сумму за три года.

"После решение суда будет десять суток на обжалование. Тогда уже заседание будет проходить с приглашением сторон. Всегда можно попросить реструктуризировать долг, начать его поэтапно выплачивать. Риск потерять квартиру есть, скажем так, у самых несознательных граждан", – поясняет Александр Плохотник.

К слову, по решению суда также могут в счет долга арестовать, а после продать машину, бытовую технику или любое другое имущество. В прошлом году, вспоминает юрист Александр Плохотник, в Луцке у одного из должников арестовали квартиру, а после продали ее на государственном аукционе. Владельцы жилья не оплачивали "коммуналку" много лет. Квартиру продали примерно за 450 тыс. гривен, 50 тыс забрал "ЖЭК", а остальную сумму отдали владельцам проданной квартиры.

К слову, в Украине действует упрощенная система взыскания долгов. Любой ЖЭК может подать в суд на должника, после чего решение будет вынесено в течение трех дней. Судебный приказ о взыскании имущества выдается без судебного заседания и без вызова сторон.