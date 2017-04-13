Монетизация усложнит оформление субсидий – Розенко

Сегодня, 09:34

Министр раскритиковал идею выдавать ЖКХ-льготы "живыми" деньгами на руки потребителям

Павел Розенко. Фото: 112.ua
Павел Розенко. Фото: 112.ua

Монетизация субсидий потребителя существенно усложнит процедуру их оформления. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "5 канала".

"Монетизация субсидий имеет две составляющие. Первое – это монетизация расчетов между поставщиками услуг, то есть, сегодня это клиринг, это бумажки, это взаимозачеты. Нам советуют монетизировать эту часть системы субсидий, и я это полностью поддерживаю. Вторая часть – это непосредственная монетизация субсидий потребителя. И здесь возникают у нас большие вопросы, монетизация субсидий очень существенно усложнит процедуру оформления субсидий", – заявил он.

Розенко добавил, что выступает за упрощение процедуры оформления субсидий.

"Я горжусь тем, что мы в свое время предложили систему субсидий, которые можно было оформить очень просто, я против того, чтобы людям было труднее. А тут начинается, открытие счетов в банках, перевод средств ежемесячный и не в каждом селе у нас есть отделения банков", – сказал Розенко.

Напомним, ранее Розенко заявил, что первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий состоится 1 мая 2017 года.
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Источник:

РБК-Украина

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