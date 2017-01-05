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Мы ликвидировали крупнейшую коррупционную схему Украины – Гройсман http://www.segodnya.ua/img/article/7857/69_main.1483619080.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/69_tn.1483619080.jpg ЖКХ Премьер рассказал о субсидиях, энергоэффективности и борьбе с коррупцией

Мы ликвидировали крупнейшую коррупционную схему Украины – Гройсман

Сегодня, 14:24

Премьер рассказал о субсидиях, энергоэффективности и борьбе с коррупцией

Владимир Гройсман. Фото: архив
Владимир Гройсман. Фото: архив

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о ликвидации крупнейшей коррупционной схемы в старне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

"Мы разрушили, я подчеркиваю это, мы разрушили крупнейшую коррупционную схему в стране, которая действовала десятилетиями", – заявил Гройсман, комментируя повышение энерготарифов.

По его убеждению, на ликвидации коррупционных схем государство сэкономило около 140 млрд грн.

"140 миллиардов – это ужасно! И они хотят, чтобы я с этим соглашался? Они ходят по судам, подают иски, чтобы вернуть обратно свои коррупционные схемы и опять хапнуть кучу денег", – добавил премер.

По словам премьера, сейчас вместо механизмов общей компенсации действуют целенаправленные субсидии.

"Наша задача – обеспечить реальную монетизацию субсидий и бороться сейчас за повышение доходов граждан. Следовательно, энергоэффективность, повышение доходов граждан и защита социально незащищенных слоев населения – наши приоритеты", – подчеркнул глава правительства.

Напомним, Гройсман также рассказал о том, как связана цена на импортный газ для Украины и курс доллара.

Премьер также раскрыл особенности формирования госбюждета на 2017 год с учетом спецконфискации.
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Источник:

"Сегодня"

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