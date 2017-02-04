На каждого киевлянина приходится несколько тысяч долга за коммуналку: как заплатить и что грозит

На каждого жителя Печерского района приходится долг в 2,9 тысяч гривен. В среднем по Киеву за год долг вырос в два раза

В 2017-м коммунальные услуги для украинцев оказались рекордно дорогими. Еще в мае прошлого года Гкал тепла в столице подорожал с 657,2 до 1416,9 гривни, однако, ощутимое подорожание киевляне почувствовали только с началом отопительного сезона. Вместе с тарифами растут и долги перед поставщиками тепла. По информации "Киевэнерго", население задолжало только за отопление 1,5 миллиарда гривен. Тем, кто самостоятельно не может платить по счетам, предлагают реструктуризировать долг на пять лет и расплачиваться частями. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, что грозит должникам в 2017-м и как расплатиться за коммуналку.

Больше всего должников в одном из самых дорогих районов городе

В пересчете на одного жителя района самые большие долги за тепло и горячую воду в Печерском районе – на каждого человека приходится 2,9 тысячи долга. При этом еще год назад долг на одного жителям составлял 951 гривню, сообщают в "Киевэнерго". В сумме киевляне должны компании 1,9 миллиардов гривен, 1,5 миллиарда из них – за отопление.

"Сейчас более 80% средств, оплаченных населением за тепло, идут на расчеты за газ с НАК "Нафтогаз Украины". Это почти на 5% больше, чем это заложено в тарифе на тепло. Из-за низких расчетов за тепло потребителями государство увеличивает процент платы за газ. Таким образом, только в 2016 году с "Киевэнерго" излишне, сверх структуры тарифа, списали в пользу "Нафтогаза" почти миллиард", – отмечают в ведомстве.

Фото: архив

По данным официальной статистики, в декабре долг украинцев за коммуналку вырос на 25,9%, или на 4,15 миллиарда гривен (до 20,18 миллиардов). Вероятнее всего, летом уровень долга снизится, а до конца отопительного сезона – будет расти. Так, в июне 2016-го украинцы заплатили 106% от начисленной суммы за коммуналку (переплата пошла в счет погашения долга). Среди регионов самый высокий уровень оплаты в Киевской и Одесской областях (137,8% и 132,9% соответственно).

В типичной многоэтажке коммунальные счета не закрыты у каждой пятой квартиры. Чаще всего долги накапливают за зиму, а летом погашают. "В Киеве из общего количества лицевых счетов около 20%, или порядка 170 тыс. квартир имеют долги по "коммуналке". Из них около 30% — это задержка в оплате на месяц-два", – рассказывает гендиректор "Центра коммунального сервиса" Катерина Саркисова.

Украинцам, которые не могут накопить на коммуналку, государство предлагает оформить субсидию. "Скидку" можно получить даже с долгами. Меньше всего субсидиантов в Киеве– около 20%. При этом в среднем по стране субсидией пользуется каждая вторая семья, а размер субсидии – больше 1500 гривен. К слову, уже в этом году субсидию будут получать 9 из 15 миллионов семей, то есть большинство украинцев. Субсидия зависит от площади квартиры, уровня доходов и количества человек в семье

Тем, кому субсидия не положена, придется или же экономить на энергоресурсах, или самостоятельно оплачивать огромные платежки.

Что делать, если накопились долги

Для должников в столице до конца отопительного сезона действует "акция" – можно реструктуризировать свой долг на пять лет, и выплачивать частями. Практически все поставщики услуг готовы заключить договор реструктуризации, рассказывает юрист Александр Плохотник.

"Нужно понимать предприятие. Тепло, вода, электроэнергия – это все товар. Вот предприятие предоставило товар, а деньги за него не получило. Что делать? Можно договариваться с должником "а ты плати по чуть-чуть, но главное плати", или просто идти в суд. Но должников много и суд это скорее вариант, когда квартира совсем отказывается платить", – рассказывает юрист.

Если заключить договор реструктуризации, должнику не грозит суд, взыскания имущества, штрафные санкции и проблемы в связи с невыполненным исполнительным листом (например, ограничения выезда за границу).

Еще один выход для тех, кто не может платить, нашли в Кабмине. Сумму за отопление в платежках можно сократить в два раза. Для этого необходимо написать заявление поставщику услуг, после чего все платежки за отопления будут делиться пополам, и приходить в течение всего года. То есть в итоги заплатить придется ту же сумму, однако, не за отопительный сезон, а за весь год.

Что грозит должникам

В Законе Украины "Об исполнительном производстве" говорится, что арестовать единственную недвижимость должника можно только в том случае, если сумма долга превышает размер 20 минимальных зарплат – то есть 64 тыс. гривен (статья 48 закона). При этом срок исковой давности – три года. Если не платил пять лет- в суде имеют право взыскать только сумму за три года.

"После решение суда будет десять суток на обжалование. Тогда уже заседание будет проходить с приглашением сторон. Всегда можно попросить реструктуризировать долг, начать его поэтапно выплачивать. Риск потерять квартиру есть, скажем так, у самых несознательных граждан", – поясняет Александр Плохотник.

"После решение суда будет десять суток на обжалование. Тогда уже заседание будет проходить с приглашением сторон. Всегда можно попросить реструктуризировать долг, начать его поэтапно выплачивать. Риск потерять квартиру есть, скажем так, у самых несознательных граждан", – поясняет Александр Плохотник.

К слову, по решению суда также могут в счет долга арестовать, а после продать машину, бытовую технику или любое другое имущество. В прошлом году, вспоминает юрист Александр Плохотник, в Луцке у одного из должников арестовали квартиру, а после продали ее на государственном аукционе. Владельцы жилья не оплачивали "коммуналку" много лет. Квартиру продали примерно за 450 тыс. гривен, 50 тыс забрал "ЖЭК", а остальную сумму отдали владельцам проданной квартиры.

К слову, в Украине действует упрощенная система взыскания долгов. Любой ЖЭК может подать в суд на должника, после чего решение будет вынесено в течение трех дней. Судебный приказ о взыскании имущества выдается без судебного заседания и без вызова сторон.

Фото: архив

Еще одна возможность наказать должника – пеня. В парламенте находится законопроект "О жилищно-коммунальных услугах" (новая редакция закона). Если его примут, уже вскоре украинцам придется платить за каждый день просрочки дополнительно 0,1% от суммы долга.

"В случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,1 процента за каждый день просрочки от суммы долга", – говорится в законопроекте. Максимальная пеня не может составлять больше 100% от суммы долга.

Как отмечает вице-премьер Геннадий Зубко, законопроект находится на постоянном мониторинге международных партнеров Украины, его должны принять в этом году.