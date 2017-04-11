НКРЭКУ отменила абонплату за газ

Вчера, 11:40

Глава Нацрегулятора заявил, что ни для одного украинца повышения платы за газ не будет


Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг на своем заседании приняла решение отменить абонплату за пользование газовыми сетями. Об этом заявил председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк во время заседания комиссии, передает УНН.

В регуляторе отметили, что собираются проанализировать данный вопрос, а пока абонплаты не будет.

"Мы берем тайм-аут, чтобы провести консультации с общественностью и правительством и пока это решение будем детализировано изучать, просматривать", – сказал Вовк.

В свою очередь присутствующий на заседании комиссии лидер Радикальной партии Олег Ляшко попросил уточнить, отменяет ли НКРЭКУ свое решение, на что Вовк ответил: "Полностью меняем, отменяем – это идентичные вещи. Юридически оно, возможно, иначе называется, но произойдет отмена решений, они не будут применяться, и ни для одного украинца повышения не будет".

Напомним, как было решено ранее, с апреля украинцам, имеющим газовые плиты, газовые колонки для подогрева воды либо отапливающим дома газом, пришлось бы платить за него больше.

Причина в том, что НКРЭ ране разрешила поставщикам газа отдельно взимать со всех потребителей плату за газ и отдельно за "доставку" топлива в квартиру (абонплату). Так, эту абонплату включили в тариф, но с апреля она еще и должна была вырасти.

Эксперты посчитали, что для квартиры с газовой плитой без счетчика абонплата составила бы примерно 46 грн в месяц, плюс доплата по нормам из расчета 4,4 куб. м за каждого зарегистрированного жильца. Но зато кубометр газа должен был подешеветь в таком случае примерно на 90 копеек, или до шести грн, так из него "уйдет" абонплата.

Если сейчас плата за газ в месяц составляет 31 грн/чел. (будет 26 грн), то с апреля для одного жильца она бы достигла около 72 грн (46+26), с двоих — 98 грн (46+26х2) и т. д. Если счетчик есть, то, естественно, платить пришлось бы по его фактическим показаниям плюс абонплата.

У тех, у кого дома установлен газовый котел для отопления, абонплата оказалась бы выше, так как она зависит от максимальной пропускной способности счетчика. А в этом случае счетчик мощнее, ибо должен учесть больший на порядок расход газа. Абонплата была бы 50-70 грн/мес. в зависимости от региона, плюс оплата по счетчику.
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Источник:

"Сегодня"

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