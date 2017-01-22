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"Подводные камни" счетчиков на тепло: киевлянин получил платежку почти на 10 тыс. грн за месяц http://www.segodnya.ua/img/article/7904/95_main.1484647951.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/95_tn.1484647951.jpg ЖКХ Киевлянину пришлось платить за соседей, которые установили счетчики на тепло в своих квартирах, но использованные Гкал не оплатили 

"Подводные камни" счетчиков на тепло: киевлянин получил платежку почти на 10 тыс. грн за месяц

Сегодня, 05:41

Киевлянину пришлось платить за соседей, которые установили счетчики на тепло в своих квартирах, но использованные Гкал не оплатили 

За недобросовестных потребителей приходится платить соседям. Фото: архив
За недобросовестных потребителей приходится платить соседям. Фото: архив

На этой неделе киевляне получили платежки за отопление своих квартир в декабре. Раньше показания домовых счетчиков "Киевэнерго" снимали, начиная с 16 числа, однако с декабря показания снимают в два последних дня месяца. В результате в одной платежке указана сумма за отопление квартиры за полный месяц и примерно одну неделю. Кроме того, из-за сильных морозов в декабре поставщикам услуг пришлось использовать для обогрева домов больше Гкал тепла. В результате суммы в платежках оказались рекордно высокими.

Как сообщили в пресс-службе "Киевэнерго", в одном из домов по ул. Княжий затону жителю столицы пришла платежка на 9600 гривен.  "Как выяснилось, в доме-новостройке по ул. Княжий затон, 2/30 установлено 5 домовых приборов учета тепла на 558 квартир. 298 из них имеют квартирные счетчики. В той секции дома, где проживает владелец резонансной платежки, счетчик насчитал с 21 ноября по 26 декабря 154,8 Гкал. Всего в этой секции 84 квартиры, 67 из них имеют индивидуальные квартирные теплосчетчики. И только 50 передали показания своих счетчиков. Отметим, что согласно Постановления КМУ №630 (абз. 2 п.10 и п. 1 п.20) потребители, которые имеют квартирные приборы учета тепла, должны платить за потребленную услугу по показаниям квартирных счетчиков", – поясняют в компании.

В результате, за тепло, которые использовали 17 квартир с квартирными счетчиками, пришлось платить соседят. В существующем правовом поле в "Киевэнерго" нет юридических оснований для снятия показаний индивидуальных теплосчетчиков. Передавать показания индивидуальных счетчиков – обязанность самих жильцов.

Почти половина владельцев квартирных теплосчетчиков по разным причинам не передают показания. Платить за них приходится соседям.
отопление, коммуналка, тепло, квартиры, Киевэнерго, потребители, счетчик

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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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