Розенко: Повышать тарифы на газ и услуги ЖКХ дальше некуда

В Украине нет оснований для увеличения в 2017 году коммунальных тарифов и цены на газ. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба правительства.

"Я уверен, пока нет экономических предпосылок повышать цены на газ и услуги ЖКХ. По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для повышения цен на газ и ЖКХ-услуги в течение 2017 года. Не надо пугать людей! Когда придет время, правительство не будет прятаться, а открыто сообщит украинцам о повышении тарифов", – сказал Розенко.

По его мнению, нынешняя цена на газ в Украине уже соответствует европейской и является экономически обоснованной.

"Повышать дальше ее уже некуда", – отметил вице-премьер-министр.

Розенко также отметил, что в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 января 2017 до 3200 грн размер назначенных субсидий в этом отопительном сезоне не будет пересматриваться. Пересчет состоится лишь к следующему отопсезону.

Напомним, в марте 2017 года запланирован последний этап повышения цен на электроэнергию в Украине. Так, с первого марта при потреблении до 100 кВт*час придется платить 90 копеек, каждый следующий киловатт обойдется в 168 копеек. При этом отдельного тарифа для тех, кто потребляет более 600 кВт*час, не будет.

К примеру, семья, которая каждый месяц тратит 200 кВт*час электроэнергии, на данный момент платит за свет 258 гривен. Уже в марте за этот же объем энергии придется заплатить 336 гривен.

Что касается газа, эксперты в сфере энергетики уверены: в 2017-м должен подорожать газ. действующем тарифе заложена стоимость импортного газа – 185 долларов за тысячу кубометров, а в бюджете на 2017 год предусмотрено, что голубое топливо для Украины подорожает до 245 долларов.

Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский, газ, согласно формуле Кабмина, в следующем году будет стоить 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен). В то же время эксперт Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет в следующем году на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен). Если же тариф на газ не пересматривать, отмечают экономисты,