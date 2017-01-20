Шокирующие счета за отопление: почему так дорого и что делать с коммуналкой

До 70% от суммы в платежках за коммуналку, отмечают эксперты, – стоимость отопления. Платежки за декабрь для многих украинцев оказались неожиданно высокими. В столице стоимость отопления двухкомнатной квартиры доходит до более семи тысяч гривен. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, почему пришли рекордно высокие счета за тепло и что делать.

Почему так дорого?

Украинцы активно обсуждают счета за отопление. Платежку с суммой более семи тысяч гривен на своих страницах в соцсетях разместили политики, экс-министр ЖКХ Алексей Курченко и еще сотни пользователей социальных сетей. В этом году отопительный сезон оказался рекордно дорогим – в Киеве один Гкал тепла подорожал с 657,24 до 1416,96 гривен. В среднем, как говорит энергоаудитор Сергей Свистюк, на отопление двухкомнатной квартиры приходится использовать 1,3 Гкал тепла. В отопительном сезоне 2015/2016 такой объем тепла стоил 854 гривни, а на данный момент – 1842 гривни.

За суммами в платежках следят, в том числе, и в Министерство социальной политики. Как рассказал во время часа вопросов к правительству в парламенте министр Андрей Рева, есть случаи, когда суммы в платежках действительно могут достигать и семи тысяч гривен. Чаще всего в таких домах есть частное предприятие (магазин или офис), которое не позволяет проверять приборы учета. "Создается впечатление, что граждане оплачивают не только свое собственное отопление в помещениях, но и эту коммерческую фирму", – говорит Рева.

В пресс-службе КГГА также назвали причины огромных сумм в платежках. Платить пришлось за использованное отопление за период больше месяца. Киевэнерго сместил даты снятия показаний со счетчиков (95% многоэтажек со счетчиками). Если раньше снимать показания начинали с 19 числа, то сейчас – в два последних дня месяца. Таким образом, в одной платежке сразу учитывали сумму отопления за прошедший месяц и почти неделю за позапрошлый месяц.

Кроме того, в декабре были сильные морозы и для того, чтобы сохранять стабильную температуру в квартирах пришлось "сжигать" больше Гкал тепла.

Можно ли платить со счетчиками меньше

По решению Кабинета министров, в городах, где больше половины домов оборудованы тепловыми счетчиками, платежки на отопление, начиная с декабря, рассчитывают по-новому. В каждом городе должны рассчитать среднюю стоимость отопления квадратного метра в домах со счетчиками и по этому тарифу формировать платежки для домов без приборов учета. "Это решения Кабмина нас удивило. Сейчас непонятно, кто будет компенсировать поставщикам услуг разницу между фактическим потреблением тепла и тем, которое определят по новому алгоритму", – рассказывает эксперт в сфере энергоэффективности Анна Шумейко.

В Киеве в среднем отопление одного квадратного метра в доме со счетчиком обходится в 31,27 гривни за квадратный метр. При этом, согласно тарифу Киеэнерго, отопление одного квадратного метра в доме без счетчика до нововведения Кабмина стоило 32,97 гривни.

В среднем в домах с тепловыми счетчиками за тепло украинцы платят на 20-30% меньше, подсчитали в Национальном экологическом центре. Связано это с тем, что часть тепла теряется в сетях по дороге от котельной в дом, в теплые дни поставщики могут "прикрутить" вентиль и поставлять меньше Гкал и т.д. В домах без теплосчетчика это не учитывается – платить им приходится по нормативу независимо от того, сколько на самом деле использовано тепла. Правда, бывают и случаи, когда после установки счетчика за тепло приходится платить больше, если, к примеру, дом теряет много тепла из-за "дырявых" стен, окон, щелей.

Менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк уверен, даже в тех домах, которые платят со счетчиками больше, чем могли бы платить без них, отказываться от приборов учета не стоит.

"Если отказаться от счетчика, то жители никак не смогут узнать, выше или ниже норматива у них потребления, и сколько они смогут сэкономить, от базового уровня потребления. Счетчик дисциплинирует потребителя и мотивирует его экономить тепло, дает отправную точку отсчета для разработки энергоэффективных мероприятий и расчета их окупаемости. В любом случае, все идет к тому, что все дома будут обеспечены тепловыми счетчиками. Другого пути просто не существует", – рассказывает эксперт.

Как платить меньше

Чтобы тратить на отопление дома на 50-70% меньше, придется провести комплексную термомодернизацию здания. Утеплять дом, уверен менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк, можно и во время отопительного сезона. "Утепление внешних и внутренних стен, подвала и чердака, замену окон и наружных дверей в подъездах на энергоэффективные, теплоизоляцию инженерных коммуникаций (труб и вентилей) можно проводить и во время отопительного сезона. Эти мероприятия делаются быстро без отключения дома от тепла", – рассказывает эксперт.

Правда, подобные мероприятия дадут результат только в том случае, если установить счетчик и тепловой пункт.

Важно учесть, что утеплять наружную стену дома по системе "мокрой изоляции" (монтаж к стене теплоизоляционного материала, который нужно отштукатурить) можно при температуре не ниже пяти градусов тепла. А утеплять стену с внутренней стороны эксперт не советует. Если же дом – памятник-архитектуры и утеплять его снаружи нельзя, перед работами по утеплению внутренней стороны стены придется рассчитать толщину утеплителя относительно "точки росы", чтобы на стенах (на внешней и под утеплителем) не скапливалась влага, которая в будущем может привести к образованию плесени. Также в этих случаях необходимо продумать вопрос вентиляции помещений, которые утеплены изнутри – "лишнюю" влагу удалять с помощью принудительно организованной вытяжной вентиляции и организованного притока, поясняет Сергей Свистюк.

Как понять, что тратишь тепла больше, чем необходимо:

если Вы открываете окна зимой – значит, у Вас есть его избыток

если у Вас зимой холодно, а летом жарко – значит, Ваш дом имеет

сверхнормативные потери через стены, окна, перекрытия и т.п. или у Вашем доме "недотоп"

если у Вас и тепло, и окна закрыты, а платежи высокие, то сравните удельные показатели использованного тепла с нормативом и узнаете, сможете ли что-то сделать, чтобы платить меньше и при этом иметь комфорт

Сергей Свистюк уверен: чтобы качественно определить потенциал экономии в доме, стоит обратиться за консультацией к профессиональному энергоаудитору, заказать энергоаудит или экспресс-энергоаудит. "Для киевлян самый простой способ определить примерный потенциал экономии энергоресурсов в своем многоквартирном доме – зайти на карту теплосчетчиков на сайте "Киевэнерго", найти свой дом и нажать на него – в выпадающем меню будет видно, сколько процентов тепла дом может сэкономить, если проведет энергоэффективные мероприятия", – рассказывает менеджер ДТЭК ЭСКО.