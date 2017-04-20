Субсидии придется вернуть: кому и как пересчитают скидку в конце апреля

Семья с субсидией, которая экономила на отоплении и использовала меньше тепла, остатки на своих счетах потеряют. Как пояснили на горячей линии Кабмина, переплату за центральное отопление спишут полностью, а тем, кто отапливает дома и квартиры газом, на счету оставят сумму, эквивалентную 100 кубам голубого топлива (на данный момент 680 гривен).

Субсидию украинцам назначают на два периода: отопительный и неотопительный сезон. В холодный период года государство выделяет на субсидии больше денег, чтобы компенсировать стоимость отопления. Семьи же, которым положены субсидии, за коммуналку платят круглый год фиксированную сумму – не больше определенного процента от своего дохода (подробнее можно прочитать здесь).

Сама субсидия назначается на социальные нормы потребления. Например, для семьи, которая отапливает дом газом, на каждый квадратный метр жилплощади субсидия покрывает 5,5 кубометров газа. В доме площадью 70 квадратов это 385 кубов на месяц. Если вместо 385 использовать 300 кубометров, за отопительный сезон накопится переплата в 4046 гривен.

Еще в прошлом году чиновники обещали, что переплату списывать не будут – ее перенесут на следующие месяцы для того, чтобы у украинцев был стимул экономить. "Если люди не использовали всю норму ресурсов на семью, сэкономленные средства субсидии остаются на счетах семьи и могут быть использованы в последующие месяцы, в том числе и для погашения обязательной части платежа", – заявлял в июле 2016-го министр соцполитики Андрей Рева.

Переплату за воду, газ и электроэнергию (если их не используют для отопления) действительно перенесут на следующий месяц, а вот переплату за отопления – просто спишут. "Если вы отапливаете дом или квартиру газом, на счету оставят сумму эквивалентную 100 кубометрам газа. Если у вас переплата по центральному отоплению – все деньги спишут со счета и вернут в бюджет", – пояснили "Сегодня" на горячей линии Кабмина.

По словам вице-премьера Павла Розенко, на такой шаг государство пошло из-за сложной экономической ситуации. При этом чиновник соглашается: такая система лишает украинцев мотивации экономить.

Если в отопительном сезоне субсидия была назначена с опозданием, и переплата – это собственные деньги, которые заплатили до скидки, "сэкономленные средства", как заявили в Минсоцполитики, не тронут.