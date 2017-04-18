Субсидии у украинцев не будут отбирать насильно – Розенко

Сегодня, 15:47

Вице-премьер уверен, что число субсидиантов само постепенно сократится

Субсидии у украинцев не будут отбирать насильно &ndash; Розенко
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Благосостояние украинцев не позволяет сокращать количество субсидий. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, правительство не намерено насильно, "через колено" сокращать число украинцев, которые должны получать субсидии.

"Речь идет о постепенном процессе сокращения субсидий, когда у людей будут увеличиваться доходы, а это значит, что люди постепенно смогут самостоятельно оплачивать услуги ЖКХ", — пояснил чиновник.

Также он отметил, что это возможно с условием, что цена на газ и на услуги ЖКХ будет фиксированной. 

"На этот сезон Кабмин установил цену на газ в размере 6800 грн, что отвечает и прошлому сезону, поэтому нет никаких оснований говорить о подорожании цены на газ в следующем отопительном сезоне, как и на услуги ЖКХ", — подчеркнул Розенко.

Кроме этого он прокомментировал ситуацию с оплатой населением этих услуг. Так, вице-премьер заверил, что те, кто получают субсидии, практически 100%-но рассчитываются по квитанциям. Тогда как тем украинцам, которые не получают субсидии, доступна такая услуга, как отсрочка платежей — когда человек мог зимой платить лишь часть необходимой суммы, а все остальное — ему перенеслось в летние квитанции.

"Такими услугами воспользовались около 200 тысяч семей, тогда как субсидии получают 7,8 млн украинских семей", — подытожил чиновник.

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что к первому января 2018 года число получателей субсидий в Украине сократится до 5 млн домохозяйств, то есть "отсеется" треть субсидий.
жкх, доходы, субсидии, отсрочка, розенко, услуги жкх

Вы сейчас просматриваете новость "Субсидии у украинцев не будут отбирать насильно – Розенко". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

NewsOne

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЖКХ

Сколько придется платить за газ. Фото: архив

В мае планируют ввести абонплату на отопление: отдавать деньги придется даже летом

Сегодня, 07:28

Кроме абонентской платы на отопление, согласно меморандуму с МВФ, украинцам придется также платить абонплату на газ 

ЖКХ

Рева: Треть субсидий в Украине отсеется

Вчера, 13:10

Наибольшее количество неспособных заплатить за ЖКХ Украина должна была получить на конец отопсезона-2017

ЖКХ

Украинцев ждет монетизация субсидий

В Украине стартует первый этап монетизации субсидий

7 Апреля, 14:23

Правительство также работает над стимулированием мер энергоэффективности

ЖКХ

Павел Розенко. Фото: 112.ua

Монетизация усложнит оформление субсидий - Розенко

13 Апреля, 09:34

Министр раскритиковал идею выдавать ЖКХ-льготы "живыми" деньгами на руки потребителям

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования