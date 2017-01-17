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У кого дороже: сколько стоит отопление в Украине, Польше, России и Беларуси http://www.segodnya.ua/img/article/7887/77_main.1484584179.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/77_tn.1484584179.jpg ЖКХ Самые дешевые коммунальные услуги в Беларуси, а дороже всего – в Польше

У кого дороже: сколько стоит отопление в Украине, Польше, России и Беларуси

Сегодня, 05:44

Самые дешевые коммунальные услуги в Беларуси, а дороже всего – в Польше

Сколько стоит отопление в разных странах. Фото: архив
Сколько стоит отопление в разных странах. Фото: архив

В отопительный сезон 70% в платежках за коммуналку занимает отопление. В среднем, по словам экспертов, на отопление двухкомнатной квартиры приходится тратить 1,3 Гкал тепла, по тарифам Киеэнерго – 1841,9 гривни. В России за такой же объем тепла придется заплатить около 1000 гривен, в Польше – больше двух тысяч, а в Минске – всего 245 гривен.

В Польше стоимость отопления в первую очередь зависит от тарифной группы. В среднем 1,3 Гкал может обходиться жителям Варшавы в 2360 гривен. При этом стоит отметить, что энергопотребления в Польше в три раза ниже Украины. Отопление одного квадратного метра обходится полякам приблизительно в 2,5 злотых (16,8 гривни). В то же время по тарифу Киеэнрго отопление одного квадратного метра стоит 32,9 гривни, то есть в два раза дороже.

В столицы России Гкал тепла стоит от 1006 до 2101 рубля. Так, на отопление двухкомнатной квартиры в среднем придется потратить от 631 до 1272 гривен. При этом средняя зарплата в Москве – больше 25 тысяч гривен (в Киеве – 9 тысяч гривен). Правда, стоит отметить, что для отопления используется российский газ, который для внутреннего потребителя значительно дешевле.

В то же время в Беларуси, которая, как и Украина, газ импортируют, коммуналка в разы дешевле. Так, в Минске Гкал тепла обходится в 13,341 рубля (или 189 гривен). Отопление двухкомнатной квартиры обойдется всего в 245 гривен.

Напомним, этой зимой семье из четырех человек в Киеве, которая живет в квартире площадью 60 квадратных метров, за коммуналку в среднем придется заплатить 2696,2 гривни. При этом прошлой зимой, при условии использования такого же объема ресурсов, коммуналка обходилась в 1335,7 гривни. То есть общая сумма в платежке выросла в несколько раз.
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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