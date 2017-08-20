У кого в Украине забрали субсидию и кто рискует остаться без "скидки"

"Скидка" не положена украинцам, которые получали субсидию, но при этом накопили долги за коммуналку

Количество субсидиантов в Украине будет сокращаться, прогнозируют чиновники. Доходы украинцев растут, а резкий рост тарифов уже позади. В этом году без "скидки" оставили семьи, которые накопили долги за коммунальные услуги как минимум за два месяца. Кроме того, ужесточились требования к получателям "скидки". Сайт "Сегодня" выяснил, сколько украинцев остались без помощи от государства и хватит ли в бюджете денег на всех.

Почему и как сократилось количество субсидиантов

В этом году за субсидиями обратились более шести миллионов семей, говорится в данных Госстата. Большинство из них получали скидку и в 2016-м, их заявления пролонгировали автоматически после окончания отопительного сезона. Еще в прошлом году главной причиной для отказа в субсидии была крупная покупка (на сумму от 50 тысяч). В этом же году, после изменения программы субсидий, одна из самых распространенных причин для отказа – долги за коммуналку.

Как заявили в КГГА, всего в столице 280 тысяч семей с субсидиями и у 35% из них есть долги. "Скидку" им не будут продлевать до тех пор, пока они не погасят или не реструктуризируют задолженность. Как ранее писал сайт "Сегодня", в среднем по стране субсидию в этом году потеряли 5% семей, в столице это число в несколько раз выше.

Чиновники прогнозируют: количество получателей субсидии в Украине будет сокращаться. Во-первых, период резкого роста тарифов на коммуналку уже позади, во-вторых – доходы украинцев увеличиваются, поясняет директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко. В прошлом году в ведомстве заявили: 40% официально трудоустроенных получают минимальные зарплаты. И все они имели права обратиться за "коммунальной скидкой". За это время минималка выросла в два раза. Субсидию на следующий отопительный сезон будут считать уже с учетом увеличившихся доходов. Пропорционально росту зарплат сократится размер "скидки".

Фото: архив

К примеру, семья из двух человек и ребенком с двумя минимальными зарплатами за коммуналку с субсидией могла платить 158 гривен. В этом году эта же семья с двумя минималками должна платить за коммунальные услуги не больше 630 гривен – остальное компенсирует государство. Фактически, размер субсидии сократился в несколько раз, а размер обязательного платежа – наоборот.

Если летом 630 гривен хватает на оплату коммуналки, то субсидию такая семья будет получать только после начала отопительного сезона. До этого придется платить самостоятельно. Правда, стоит учитывать, доходы за какой период учитывают при расчете скидки. Если субсидия назначается до апреля, учитывается средний доход семьи за предыдущие девять месяцев, а если позже – средний доход за прошедшие 12 месяцев.

К слову, сайт "Сегодня" разработал калькулятор субсидии, который поможет определить примерный размер субсидии на отопительный сезон.

Сколько придется заплатить за коммуналку с субсидией Сколько человек в вашей семье:

Какой общий доход на вашу семью (грн):



Есть центральное отопление Отапливаю газом Как вы отапливаете дом: Какая площадь вашего жилья (m2):

Сколько могу заплатить за коммуналку*: - * Если указанной суммы достаточно для оплаты коммунальных услуг без субсидии, "скидка" не положена Что покрывает субсидия: -

Калькулятор показывает примерный расчет. Окончательное решение о назначении субсидии принимает местный орган соцзащиты, где также могут рассчитать точную сумму субсидии.

Как поменяли программу субсидий, и хватит ли денег

Главное нововведение в программе субсидий в этом году – использованную субсидию придется вернуть тем, кто "забыл" указать в декларации дополнительный доход или скрывает реальный размер зарплаты. До этого ошибки в декларациях украинцам прощали.

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Стоит отметить, что при расчете субсидии на каждого официального безработного рассчитывается доход в размере 3248 гривен. Это больше, чем минимальная зарплата. Как заявляют в Кабмине, такое решение приняли для "выравнивания социальной справедливости": те, кто платят налоги государству, должны получать помощь больше чем те, кто скрывает свои доходы.

"Неофициальные доходы получает огромное количество украинских домохозяйств. Не платя ничего в Государственный бюджет страны, недобросовестные граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг – субсидию – в максимальном размере. И такая помощь до недавнего времени им оказывалась. Это несправедливо по отношению к тем людям, которые работают официально, честно платя государству налоги", – заявили в Кабмине.

"Неофициальные доходы получает огромное количество украинских домохозяйств. Не платя ничего в Государственный бюджет страны, недобросовестные граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг – субсидию – в максимальном размере. И такая помощь до недавнего времени им оказывалась. Это несправедливо по отношению к тем людям, которые работают официально, честно платя государству налоги", – заявили в Кабмине.

Фото: архив

Правда, если комиссия при местном органе соцзащиты определит, что человек не работает по "уважительным причинам", например, на рынке труда нет подходящих вакансий, при расчете субсидии могут учитывать доход на безработного в размере одного прожиточного минимума – 1624 гривни.

Напомним, что в начале этого года оказалось, что заложенных в бюджете 47 миллиардов гривен на субсидии не хватает. Правительству пришлось вносить правки в бюджет, на "скидки" дополнительно выделили 14,1 миллиардов гривен. Также у субсидиантов списали неиспользованные, но начисленные субсидии. У тех, кто пользуется центральным отоплением, списали все. Если же субсидиант пользуется газовым отоплением, стоимость 100 кубов голубого топлива (на данный момент около 690 гривен) оставили на счету. Эти деньги обещают "монетизировать" – перевести на банковскую карту в качестве поощрения за экономию. Если семья использует для отопления электроэнергию, им вернут сумму, эквивалентную 150 кВт*час электричества. По действующим тарифам это всего 174 гривни. В отопительный сезон, как говорит премьер-министр Владимир Гройсман, проблем с выплатой субсидий не будет.