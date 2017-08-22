Украинцам пересчитают субсидию по новым правилам: как сократили нормативы

При назначении субсидий будут учитывать доходы за прошедшие полгода, а не за календарный год, как считали до этого

Кабинет министров снова пересмотрел программу субсидий. Украинцам запретили оформлять скидку и по месту фактического проживания, и по месту прописки одновременно. Кроме того, правительство сократило нормативы потребления и решило считать доходы по-новому. Сайт "Сегодня" выяснил, как и для кого изменится размер субсидии.

Нормативы по-новому

В мае Кабинет министров сократил нормативы на отопление, а в конце прошлой недели – и на газ. Нововведения вступят в силу только с началом отопительного сезона – в октябре этого года. К слову, украинские власти в меморандуме с МВФ взяли на себя обязательство пересматривать нормативы потребления коммунальных услуг. Субсидия покрывает коммуналку только в пределах этих норм, за все "лишнее" нужно платить самостоятельно. Как неоднократно заявляли украинские чиновники: действующие в Украине нормативы слишком завышены. Чем ниже нормативы, тем меньше государство тратит на субсидии и тем экономнее должны потреблять украинцы.

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КАК СОКРАТИЛИ НОРМАТИВЫ

НА ОТОПЛЕНИЕ:

С 5.5 до 5 кубов газа на квадратный метр

С 65 до 51 кВт*час электроэнергии (если электрическое отопление)

С 0,0548 до 0,0431 Гкал тепла (если центральное отопление)

НА ГАЗ:

Если есть только газовая плита:

С 4,4 до 3,3 кубометра газа на человека

Если есть газовая плита и нет горячей воды:

С 7,1 до 5,4 кубометра на человека

Если есть и газовая плита, и газовый водонагреватель:

С 14 до 10,5 кубометра на человека

К примеру, в прошлом отопительном сезоне семья из четырех человек в доме 60 квадратных метров, которая использует газ и для отопления, и для подогрева воды, и для приготовления пищи с субсидией могла сжигать 386 кубометров. Именно такой объем покрывала субсидия. В этом отопительном сезоне для этой же семьи норматив по газу сократят до 342 кубометров. Если продолжить тратить по старому нормативу, без субсидии придется заплатить за 44 куба газа. По действующему тарифу это 305,8 грн (с апреля этого года куб газа стоит 6,95 грн).

В то же время семья из четырех человек в квартире площадью 60 квадратов, с центральным отоплением и газовой плитой, в прошлом отопительном сезоне могла сжигать со скидкой 3,28 Гкал тепла и 56 кубов газа. В этом отопительном сезоне субсидия компенсирует всего 2,58 Гкал и 42 кубометра газа. Тарифы на отопление во всех городах разные. Если, к примеру, в Ровно такая семья продолжит использовать тепло по старому нормативу, самостоятельно придется заплатить за 0,7 Гкал (1011 грн). В то же время за "лишний газ" придется отдать 97 грн.

"Уровень оснащенности индивидуальными счетчиками газа является пока низким. А там, где есть счетчики, статистика говорит, что социальные нормативы завышены – семья столько не потребляет. Почему должны платить по нормативам? Правительство проанализировало ситуацию и приблизило социальные нормативы газа на приготовление пищи и подогрев воды до уровня фактического потребления услуги", – прокомментировал решение Кабмина министр соцполитики Андрей Рева.

"Правительство проанализировало ситуацию и приблизило социальные норматив газа на приготовление пищи и подогрев воды до уровня фактического потребления услуги", – уверен Андрей Рева.

Координатор жилищных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко также уверена: социальные нормативы слишком высокие и их необходимо снижать. Так, украинцы без субсидии в прошлом отопительном сезоне использовали в два раза меньше газа для обогрева жилья, отмечает эксперт. Такая ситуация поясняется тем, что многие субсидианты тратили ровно столько газа, сколько покрывала субсидия, и не задумывались об экономии.

"Получателям субсидий нужно научиться экономить и думать о энергоэффективных мероприятиях в своем доме. Если это многоквартирные дома, то собираться с соседями, создавать ОСМД, брать "Теплый кредит" (для субсидиантив государство покрывает 70 процентов от тела кредита). Конечно, хорошо действуют и поощрения. Например, монетизация остатка сэкономленной субсидии (в этом году эта сумма символическая – до 700 грн)", – уверена Татьяна Бойко.

Как будут считать доходы украинцев

Правительство 18 августа приняло решение пересмотреть также и период, за который учитываются доходы при начислении субсидии. Если раньше считался средний доход на одного члена семьи за прошлый календарный год, сейчас будут считать средний доход за прошлые два квартала, то есть полгода. Такие изменения позволят учитывать при расчете субсидий рост минимальной зарплаты в два раза в январе этого года.

Фото: архив

Правда, бывают и обратные ситуации, уточняют в Министерстве социальной политики. Если украинец в прошлом году много зарабатывал, а в этом году, например, потерял работу, учитывать его доход за прошлый календарный год, в то время как он нуждается в помощи, – несправедливо, поясняют в ведомстве.

Как будут считать доход при начислении субсидии:

На будущий отопительный сезон – доход с января по июнь 2017-го

На неотопительный сезон в 2018 году – доход с июля по декабрь 2017-го

Рассмотрим на конкретном примере. Семья из трех человек, которая стабильно официально получала две минимальные зарплаты, по старым правилам в этом году могла платить за коммуналку не больше 156 грн. А по новым правилам, с учетом роста минималки, в этом отопительном сезоне заплатит за коммунальные услуги уже не больше 627 грн.

Фактически, для некоторых семей новый период расчета субсидий приведет к тому, что размер скидки сократится в четыре раза. Согласно данным Госстата, в среднем зарплаты украинцев за прошедший год выросли почти на 20%. В то же время минимальная зарплата выросла в два раза – с 1600 до 3200 грн.

Еще в прошлом году в Министерстве финансов подсчитали, что рост минимальной зарплаты позволит сэкономить на субсидиях около пяти миллиардов грн.

"Должен быть публичный долгосрочный план государства для работы с субсидиантамы. Без него люди не смогут спрогнозировать свое поведение. Например, они должны знать, что государство будет вынуждено сокращать количество получателей субсидий до тех пор, пока они не будут распространяться исключительно на совсем бедных людей, которые не в состоянии себя обеспечить. Кроме того, они должны научиться экономить, в противном случае право на субсидию пропадет", – уверена Татьяна Бойко.

"Они (получатели субсидий – ред.) должны знать, что государство будет вынуждено сокращать количество получателей субсидий до тех пор, пока они не будут распространяться исключительно на совсем бедных людей, которые не в состоянии себя обеспечить", – рассказывает Татьяна Бойко.

Напомним, количество субсидиантов в Украине будет сокращаться, прогнозируют чиновники. Доходы украинцев растут, а резкий рост тарифов уже позади. В этом году без "скидки" оставили семьи, которые накопили долги за коммунальные услуги как минимум за два месяца. Подробнее о том, кто может остаться без помощи от государства, можно прочитать здесь.



