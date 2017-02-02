Украинцы исправно платят за тепло и горячую воду – НКРЭКУ

В профильной Нацкомиссии не заметили ухудшения уровня расчетов за "коммуналку"

Уровень оплаты украинцамми предоставленных коммунальных услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению по итогам 2016 года составляет 93%. Такие данные обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В Нацкомиссии уверяют, что уровень оплаты ЖКУ, таким образом, не упал: "Состояние расчетов населения по итогам 2016 года, по данным отчетности лицензиатов НКРЭКУ, не подтверждает информацию о существенном ухудшении уровня оплаты потребителей за предоставленные коммунальные услуги", – отмечают в НКРЭКУ.

Ведомство отмечает, что уровень оплаты "коммуналки" в минувшем году соответствует уровню 2014 – 2015 гг.

Кроме того, сообщается, что бюджетные учреждения на 100% рассчитались за потребленные коммунальные услуги.

Как сообщалось, с 1 февраля украинцы, которые не получают субсидию на оплату коммунальных услуг, могут оплачивать ЖКХ-счета в рассрочку.