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Украине нужно вдвое меньше газа, чем тратится сейчас – Зубко http://www.segodnya.ua/img/article/7900/42_main.1480609731.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/42_tn.1480609731.jpg ЖКХ Потери в теплосетях страны составляют до 60% тепла, сетует министр

Украине нужно вдвое меньше газа, чем тратится сейчас – Зубко

Сегодня, 10:12

Потери в теплосетях страны составляют до 60% тепла, сетует министр

Тепло теряется по дороге к домам и в самих помещениях. Фото: архив
Тепло теряется по дороге к домам и в самих помещениях. Фото: архив

Для полноценного отопления домов украинцам хватит восьми миллиардов кубометров газа в год. Однако из-за некачественной теплосистемы страна теряет около 60% топлива. Такое мнение выразил вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в эфире телеканала ZIK.

"Из 18,6 млрд кубометров газа, поставляемых на нужды жилищно-коммунальных хозяйств, 2,4 теряются в системе теплоснабжения и еще 9 – непосредственно в домах. Тогда как по назначению – на отопление квартир – доходит только 7,2 миллиарда кубометров. То есть, в общем украинцы теряют более 60% газа, стоимость которого все равно оплачивают", – отметил Зубко.

По его словам, для эффективного отопления в жилом секторе с комфортной двадцатиградусной температурой, достаточно восемь миллиардов кубов газа.

"Однако, если посмотреть на Польшу, Австрию или Германию, чтобы достичь такого эффекта, они осуществляли соответствующие капиталовложения в течение семи или даже пятнадцати лет", – рассказал Зубко.

В частности, Германия потратила 15 лет, чтобы привести к энергоэффективности здания, которые были возведены в восточной ее части в советские времена. Польша проходила этот путь восемь лет. 

"Мы уже имеем достаточно много проектов по всей стране, с помощью которых удалось уменьшить потребление газа на 75%. Это все – за счет термосанации домов", – подчеркнул министр.
газ, Украина, отопление, экономия, потребление, энергоэффективность, зубко

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