В платежках за газ будут указывать количество использованной энергии (видео)

Сегодня, 21:33

Газовщики уверены, если люди начнут платить за качество, а не количество, то получится сэкономить


Платить не за объем, а за качество. В платежках за газ теперь будут указывать еще и количество использованной энергии. Ведь калорийность топлива – бывает разной, замечают хозяйки. И газ может греть хуже, чем обычно.

Калорийность голубого топлива у разных потребителей действительно может отличаться, признают газовщики. Но ниже нормы еще не было.

Как поясняет Валентина Лутковская, начальник лаборатории по проверки качества газа "Харькогаза", в госте нормируется не менее 7 600 – теплотворная способность. "И у нас ни одной пробы нет, чтобы была меньше 7600. Поэтому не корректно говорить, какой лучше из них, если есть нормирующие документы. Мы работаем согласно ГОСТУ". – пояснила она.

Со следующего месяца потребители сами будут видеть, сколько используют энергии. Им эти данные впишут в ежемесячную платежку. Для наглядности, поясняют чиновники. Сами же газовщики уверены, если люди начнут платить за качество, а не количество, то получится сэкономить.
газ, жкх, платежки, тариф, калорийность

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"Сегодня"

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