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В Украине могут сократить социальную норму потребления газа http://www.segodnya.ua/img/article/7887/55_main.1484581847.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/55_tn.1484581847.jpg ЖКХ Кабмин рассматривает возможность уменьшения соцнормы потребления газа до 4 кубометров

В Украине могут сократить социальную норму потребления газа

Сегодня, 17:50

Кабмин рассматривает возможность уменьшения соцнормы потребления газа до 4 кубометров

Кабмин рассматривает уменьшение нормы ипотребления газа населением. Фото: архив
Кабмин рассматривает уменьшение нормы ипотребления газа населением. Фото: архив

Кабинет министров Украины рассматривает возможность уменьшения социальной нормы потребления газа до 4 куб. м на 1 кв. м жилья в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает Biz.nv.

Так, министр социальной политики Андрей Рева провел встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше, в ходе которой стороны коснулись уточнения параметров? на которых базируется система субсидий для населения.

В этом сегменте планируются некоторые изменения, но окончательные данные будут выведены в апреле, после завершения отопительного сезона.

Отмечается, что в этом отопительном сезоне снизились социальные нормы потребления газа с 7 куб. м на 1 кв. м. до 5,5 куб. м, но при этом обсуждается возможность перехода в 2019 году к европейскому стандарту – 4 куб. м на 1 кв. м.

Как сообщалось, социальная норма потребления газа используется при расчете субсидии для владельцев домов и квартир с индивидуальным отоплением.
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