В Украине пересматривают тариф на воду: когда и насколько подорожает коммуналка

В среднем холодная вода, согласно планам НКРЭКУ, подорожает на 9%, больше всего рост тарифа почувствуют в Миргороде, Днепре, Житомире

Уже через несколько месяцев украинцам могут прийти новые платежки на воду. Поставщики услуг уже подсчитали, сколько должны платить украинцы за воду с учетом роста минимальной зарплаты и подорожанием электроэнергии. Обновленные тарифы презентовали Нацкомиссии. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, когда и насколько для украинцев подорожает холодная вода.

Насколько и когда подорожает вода

Тариф на водоснабжение рассчитывает каждое предприятие отдельно. Составляющие тарифа одни для всех: амортизация, зарплаты, электроэнергия, ремонт, налоги и т.д. При этом доля этих составляющих у каждого предприятия разная, это зависит и от оборудования, и от состояния сетей, и от уровня заработных плат. Городской совет утверждает программу развития предприятия и рассматривает планируемый тариф, окончательное решение принимает Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Главное требование комиссии – тариф должен покрывать все затраты предприятия и включать в себя амортизацию.

Фото: НКРЭКУ

В 2017-м, как говорится в презентации НКРЭКУ, в среднем для украинцев холодная вода подорожает на 9%. "Киевводоканал" планирует поднять свой тариф на 16,4%, самое большое подорожание планируется в "Житомирводоканале" – на 18,2%. В то же время в Южном вода подорожает всего на 6,2%.

Как пояснили в комиссии, предприятия обязаны подать заявления с просьбой установить новые тарифы до 10 августа. После этого в НКРЭКУ новые тарифы утвердят. В конце прошлой недели представители городской власти –заместители мэров – презентовали в комиссии новые тарифы, ознакомиться с ними можно по ссылке. Практически все чиновники единогласно поддержали повышение тарифов в своих городах.

"Новые тарифы утверждены городской властью. Тариф должен соответствовать затратам, которые несут предприятия. Не должно быть социального популизма", – сказал заммэра Южного Дмитрий Любивый. После эту фразу повторили десятки коллег чиновника из разных городов Украины.

"Новые тарифы утверждены городской властью. Тариф должен соответствовать затратам, которые несут предприятия. Не должно быть социального популизма", – сказал заммэра Южного Дмитрий Любивый.

Как изменится тариф в некоторых городах Украины:

"Киевводоканал" – с 10,29 до 11,38 гривен за кубометр

"Житомирводоканал" – с 9,74 до 10,72 гривен за кубометр

"Черниговводоканал" – с 10,3 до 10,78 гривен за кубометр

"Миргородводоканал" – 12,26 до 16,85 гривен за кубометр

Почему вода дорожает

Главная причина подорожания воды – рост минимальной зарплаты в два раза. С первого января зарплата украинцев должна быть не менее 3200 гривен. Предприятиям пришлось пересмотреть фонд заработной платы, а дополнительные расходы заложить в новых тарифах.

При этом заработные платы, по информации НКРЭКУ, самая большая статья расходов. К примеру, если украинец потратил на холодную воду 100 гривен, 38,2 гривни уйдет на зарплаты сотрудникам местного "водоканала", 27,4 гривни потратят на свет (насосы работают на электроэнергии), 21,2 гривни – на банковские услуги, проверку счетчиков, 70 копеек – на погашение процентов по кредитам, 4,5 гривни – на ремонт, 6,5 гривни – на амортизацию и 1,5 гривни на налоги и сборы.

По словам главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, согласно утвержденной амортизации, украинским предприятиям понадобится 119 лет для того, чтобы восстановить аварийные сети. При этом Вовк обратился к предприятиям с просьбой утвердить такую амортизацию, которая позволит восстановить сети не дольше, чем за десять лет.

Почему дорожает вода:

Выросли минимальные зарплаты

Сократилось потребление

Подорожало электричество

Больше средств выделяют на амортизацию

Практически во всех городах реальное потребление воды оказалось ниже планируемого. От объемов потребления непосредственно зависит тариф: чем больше тратят – тем дешевле.

Эти объемы утверждает городской совет. В прошлом году украинцы массово устанавливали счетчику на воду и экономили – в результате потребление оказалось значительно ниже прогнозируемого.

Стоит отметить, что от стоимости холодной воды зависит тариф на горячее водоснабжение. После принятия НКРЭКУ новых тарифов, с такой же просьбой должны обратиться и поставщики горячей воды.

Кроме воды в этом году подорожает свет и может быть газ

Еще в 2015-м НКРЭКУ постановлением №220 утвердила поэтапное повышение стоимости электроэнергии. Последний этап припадает на март 2017-го. Сейчас каждый кВт*час при потреблении менее 100 кВт стоит 71,4 копейки, а с первого марта – 90 копеек. При потреблении более 100 кВт*час каждый кВт*час до марта стоит 129 копеек, а после марта – 168 копеек.

К примеру, если семья использует 200 кВт*час в месяц, до первого марта придется платить за свет 200,4 гривни, а после марта 2017-го – 258 гривни.

По мнению экспертов, в этом году также должен подорожать и газ. Часть голубого топлива Украина импортирует из Европы, при этом тариф на газ формируется согласно импортному паритету. Как пояснили в Министерстве экономразвития, тариф для населения определяется по формуле: стоимость импортного газа × курс доллара + НДС + транспортировка + распределение + наценка Нафтогаза

В действующем тарифе на газ заложена стоимость тысячи кубометров газа – 185 долларов. При этом, согласно проекту бюджета на 2017-й, тысяча кубометров импортного газа будет стоить 245 долларов. Кроме того, вырос и курс доллара – газ покупают в долларах, а продают в гривнях.

Член набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчук уверен – правительству придется в следующем году снова повысить тариф на газ. Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский, газ, согласно формуле Кабмина, в этом году будет стоить 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен). В то же время Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет в следующем году на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен).