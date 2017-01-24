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В Украине запускают единое окно для "зеленой" энергетики http://www.segodnya.ua/img/article/7911/15_main.1485241543.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/15_tn.1485241543.jpg ЖКХ "Укрэнерго" решило упросить оформление новых объектов к подстанциям

В Украине запускают единое окно для "зеленой" энергетики

Сегодня, 09:04

"Укрэнерго" решило упросить оформление новых объектов к подстанциям

В Украине станет проще оформить объекты &quot;зеленой&quot; энергетики. Фото: Pixabay
В Украине станет проще оформить объекты "зеленой" энергетики. Фото: Pixabay

Государственная НЭК "Укрэнерго" запускает единое окно, с помощью которого можно будет подать документы для подключения новых объектов "зеленой" энергетики к сетям компании. Об этом сообщил врио директора НЭК Всеволод Ковальчук.

"Надеемся, что принцип единого окна будет расширен, и на облэнерго, являющиеся операторами распределительных систем", – отметил Ковальчук.

Полноценную работу "единое окно" начнет с 1 апреля, сейчас оно работает в тестовом режиме.

В тот же срок "Укрэнерго" планирует запустить онлайн-карту с информацией по техническим возможностям подключения объектов "зеленой" ко всем подстанциям компании и ориентировочной стоимостью такого подключения.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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