Вода в Украине снова подорожает (видео)

Сколько же придется платить за нередко грязную, с резким запахом хлорки – воду

Вода в Украине – снова подорожает. Тарифы вырастут: в одних городах – на девять процентов, а в некоторых – и на целых пятьдесят. Повышение уже утвердила Нацкомиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг. Постановление вступит в силу после обнародования в прессе. Сколько же придется платить за нередко грязную, с резким запахом хлорки – воду? И почему она не станет чище даже после очередного повышения тарифов?

Мы спрашивали людей из разных уголков Украины о качестве воды и о тарифах на нее в их городе. Ответы везде очень похожи.

Вот эта женщина живет в городе Боярка Киевской области.

Фильтр, который стоял у нее дома, не выдержал всех примесей в воде – сломался. Теперь приходится очищать воду старым дедовским способом. С помощью ватного спонжика и пластиковой бутылки.

В Боярке – вода подорожает сразу на 37 процентов. Такое решение собирается принять Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. И это вызывает много вопросов у местных жителей.

Почти сорокапроцентное подорожание вряд ли сделает воду из крана Лидии Федоровны чище. И это возмущает женщину даже больше, чем сам рост тарифа. Говорит, у ее внучки от этой воды начали портится зубы.

А это – город Фастов Киевской области. Здесь тариф на воду и водоотведение – один из самых высоких во всей Украине. Тридцать одна гривна за куб. Это почти вдвое больше, чем платят, например, жители Киева. Но даже при этом – в планах Нацкомисии – поднять для фастовчан тариф еще на девять процентов. Улучшить качество воды при этом – тоже никто даже не обещает.

Большинство жителей Фастова покупают доочищенную воду в киосках и автоматах. Ту, что течет из крана, пить хотят далеко не все.

Фастовчанка Татьяна Акулова тоже старается покупать воду. Но получается не всегда. Иногда набирает из крана. И вот так после этого выглядит чайник.

Сейчас вода, по крайней мере, с виду течет чистая. А вот утром – застоявшись в трубах, приобретает коричневый цвет, говорит Татьяна.

Но воды в ее семье используется много – иногда доходит до 17 кубов. С фастовскими тарифами – удовольствие недешевое.

Александр Лясота – старается воду экономить. Но суммы в платежках тоже не радуют.

Он возил воду на экспертизу. Показывает – вот, например, такой параметр как "мутность" – превышает норму в четыре раза.

Вот она – главная причина загрязнения воды, говорят в местном водоканале. Показывают, в каком состоянии водопроводные сети города. Большинство труб проложены еще в семидесятых годах. А есть даже такие, которые устанавливались во времена немецкой оккупации – в сороковых. То есть им уже больше семидесяти лет. Даже самая чистая вода, проходя через них, станет вот такой.

Пока жители Фастова жалуются на высокий тариф, коммунальщики наоборот сетуют – мол, на замену труб денег не хватает. Едва, удается аварии ликвидировать и дыры латать. И после повышения тарифа – ничего не изменится.

Данные относительно состояния водопроводных сетей – шокируют. На их возобновление – при нынешних затратах на амортизацию – нужно 290 ЛЕТ! Звучит как черный юмор. Но это – официальные данные из презентации Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Здесь же указано – на сколько в каком городе планируют поднимать тариф.

Николаев – вода подорожает на 43 процента. Тернополь – здесь тариф вырастет на 8 процентов. Чернигов – на 6 процентов. А вот Новая Каховка, например, – повышение на 53 процента. Там, где тарифы давно не пересматривались, рост выше. В городах, где вода уже дорожала в прошлом году, новое повышение будет не таким значительным. Главная причины роста тарифов – по данным Нацкомиссии – повышение минимальной зарплаты в стране. Ведь большинство сотрудников водоканалов получают минималку – и теперь платить им нужно будет гораздо больше. Еще один важный фактор – подорожание электроэнергии. Водоканалы потребляют ее очень много – качая насосами воду к потребителям.

Это – водоканал города Краматорск. Здесь говорят, при нынешнем тарифе получают денег почти на треть меньше, чем нужно для нормальной работы. Поднять цену водоснабжения хотят на двадцать шесть процентов.

Но говорят – хоть денег и не хватает, уже провели реконструкцию канализационных и насосных станций. Сделали это за счет льготных кредитов – по программам ООН и правительства Японии. Современные насосы потребляют меньше электроэнергии – и в перспективе это может избавить жителей Краматорска от новых повыше ний тарифов на воду.

А вот так выглядят насосы водоканала в городе Фастов.

В семидесятых – построены и станции для очистки воды от железа.

У фастовского водоканала денег нет не то что на модернизацию, а даже на оплату в полном объёме электроэнергии. За что его иногда даже отключают от сети. В качестве предупреждения. И город несколько часов сидит без воды.

На критическую нехватку денег, долги и устаревшее оборудование жаловались фактически все представители водоканалов. Они приехали в Киев на заседание Нацкомссии с единой просьбой – позвольте нам повысить тарифы.

Вот только деньги, в которых так нуждаются водоканалы, не всегда тратятся эффективно, а нередко и попросту разворовываются, об этом говорят эксперты реанимационного пакета реформ. Не раз фиксировали случаи, когда б-ушные трубы закупали по цене новых. Или недавний скандал – когда один из водоканалов закупил автобус с оборудованием для диагностики трубопроводов – в два раза дороже от его реальной стоимости. Заплатили семь миллионов гривен – вместо трех с половиною – а ведь эти расходы потом тоже заложат в цену водоснабжения.

Высокий уровень мутности – это можно сказать не только о качестве воды, но и о схеме, по которой формируются тарифы.

А людям – не остаётся ничег о, кроме как экономить. В прошлом году уровень потребления воды в Украине существенно снизился. Жительница города Суммы Валентина Александровна говорит: доходит до смешного – при каждой возможности ездит в село к родственникам. Чтобы помыться у них.

Все большей популярностью в стране пользуются специальные магниты, которые ставят на счетчики воды – чтобы накручивали меньше. Водоканалы массово устанавливают антимагнитные пломбы. И пытаются поймать нарушителей. Экономить на воде – можно и не нарушая закон и не пытаясь кого-то обмануть.

Например – можно установить вот такие насадки – прямо на кран. Вот эта – называется насадка-спрей. Она дробит поток воды на много маленьких струек. А вот эта – еще более экономная – насадка-аэратор. Она смешивает проходящую через нее воду с воздухом. Получается вот такая мягкая струя. С нею – чтобы помыть руки или посуду – вам понадобится на половину меньше воды. А на комфорт это никак не влияет.

Самые дешевые насадки стоят пятьдесят гривен, есть и подороже – за несколько сотен. С новыми тарифами на воду и они окупятся за несколько месяцев.

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