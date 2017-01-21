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Выгоднее ли оплачивать отопление по счетчику и стоит ли от него отказаться http://www.segodnya.ua/img/article/7902/81_main.1484927584.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/81_tn.1484927584.jpg ЖКХ Платежки за отопления в декабре оказались рекордно высокими 

Выгоднее ли оплачивать отопление по счетчику и стоит ли от него отказаться

Сегодня, 05:27

Платежки за отопления в декабре оказались рекордно высокими 

Выгодно ли отказываться от теплового счетчика. Фото: архив
Выгодно ли отказываться от теплового счетчика. Фото: архив

Отопительный сезон 2016/2017 оказался для украинцев неожиданно дорогим. Стоимость отопления в среднем занимают до 70% в структуре платежек за коммунальные услуги. Многие киевляне жалуются: с тепловыми счетчиками приходится платить даже больше, чем без них. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, выгодно ли устанавливать тепловые счетчики и стоит ли от них отказываться.

В среднем в домах с тепловыми счетчиками за тепло украинцы платят на 20-30% меньше, подсчитали в Национальном экологическом центре. Связано это с тем, что часть тепла теряется в сетях по дороге от котельной в дом, в теплые дни поставщики могут "прикрутить" вентиль и поставлять меньше Гкал и т.д. В домах без теплосчетчика это не учитывается – платить им приходится по нормативу независимо от того, сколько на самом деле использовано тепла. Правда, бывают и случаи, когда после установки счетчика за тепло приходится платить больше, если, к примеру, дом теряет много тепла из-за "дырявых" стен, окон, щелей.

"Если дом потребляет больше норматива и теряет тепло, то нужно задуматься о состоянии дома, инженерных коммуникаций, проанализировать ситуацию и спланировать энергоэффективные мероприятия. Многие мероприятия могут быть проведены без каких-то существенных инвестиций, и могут дать экономию до 20%. За счет снижения потребления и сокращения потерь счета за тепло станут ниже", – рассказывает менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк.

При этом эксперт отмечает: отказываться от счетчиков не стоит. "Если отказаться от счетчика, то жители никак не смогут узнать, выше или ниже норматива у них потребления, и сколько они смогут сэкономить, от базового уровня потребления. Счетчик дисциплинирует потребителя и мотивирует его экономить тепло, дает отправную точку отсчета для разработки энергоэффективных мероприятий и расчета их окупаемости. В любом случае, все идет к тому, что все дома будут обеспечены тепловыми счетчиками. Другого пути просто не существует", – говорит эксперт.

Отметим, в Киеве в среднем отопление одного квадратного метра в доме со счетчиком обходится в 31,27 гривни за квадратный метр. При этом, согласно тарифу Киеэнерго, отопление одного квадратного метра в доме без счетчика до нововведения Кабмина стоило 32,97 гривни.
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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