Цены на аренду квартир в Украине переводят в доллары

Украинцев, живущих в арендованных квартирах, ждут нелегкие времена: хозяева жилья готовятся повышать расценки. В большинстве договоров аренды прописан пункт о пересмотре ставок в случае отклонения курса доллара более чем на 10%. Такую перестраховку выбили для себя владельцы недвижимости в прежние годы, когда гривня сильно обесценивалась, пишет UBR.

В Киеве рынок пока не отреагировал на падение курса гривни. Звонков хозяев с новостями о повышении ставок с нового года не было. "Причин несколько. Во-первых, столица еще пустая, многие не вернулись с новогодних каникул", — предположила в беседе директор компании Best & Seller Ирина Луханина.

Во-вторых, в Киеве и так высокие коммунальные платежи, включая отопление. "На фоне этих космических платежек некоторые хозяева даже берут на себя половину оплаты. Все очень индивидуально. В высоком ценовом сегменте (например, единичка от 10 тыс. грн) есть случаи, когда, чтобы удержать постояльца, хозяин оплачивает все платежи", — пояснила Луханина.

При этом есть другой типичный пример: хозяин сдает в трехкомнатной квартире две комнаты, а третья стоит закрытой. Платеж за отопление, естественно, приходит на все три комнаты, но на резонную просьбу арендатора оплатить третью часть этой суммы владелец отвечает категорическим отказом.

Эксперт ожидает, что если курс доллара будет продолжать повышаться, то столичный рынок жилой недвижимости ответит ростом ставок, но случится это не ранее середины февраля. "Конечно, если официальный курс преодолеет цифру 30 грн/долл., то корректировка договоров будет активной. А пока все выжидают, присматриваются", — говорит Луханина.

А вот коммерческий сегмент уже отреагировал на скачки доллара. "Спрос на нежилые помещения в столице значительный — как для торговли и общепита, так и для офисов. Но в январе сделки "замораживались", хотя арендаторы приходили солидные, способные генерировать большой стабильный доход. Такое ощущение, что собственники притормозили сделки, чтобы не продешевить. Ведь эти платежи, в отличие от большинства по жилой недвижимости, идут по безналу, через банки. Они планируют подписать договора аренды уже по ставкам, адекватным повысившемуся курсу", — отметила Луханина.

Регионы переходят на доллары

Регионы настроены более решительно. Здесь рынок аренды снова переходит на доллар. В Одессе еще осенью, когда наметилась тенденция к росту валютного курса, многие хозяева пытались фиксировать арендную плату в валюте, и даже если получают плату в гривне, оговаривали, что могут ее повышать.

"Пока не было попыток пересматривать плату. Но это не значит, что их не будет", — отметил UBR.ua директор филиала "Александр-N" Алексей Красотов.

И общий совет не изменился: изучите рынок, если находите жилье лучше или хотя бы не дороже, то переезжайте.

Риелтор напомнил, что рынок аренды в Одессе имеет свою курортную особенность, а именно одни и те же квартиры в пляжный сезон сдаются посуточно, а с сентября по апрель — помесячно.

"Тенденция этого года — жильцам, которые устраивают хозяев, предлагался двухсезонный вариант оплаты. Касается это в основном элитного сегмента, от 500 долларов. Арендаторам предлагается "низкая" ставка в 500 долларов, но с тем, что летом они будут платить на 100-200 долларов больше", — рассказывает Красотов.

Сами хозяева ничего не теряют — на посуточной аренде летом они могут заработать более 700 долларов в месяц. Поэтому часть арендаторов соглашаются с такими условиями, ведь понимают, что если съедут в мае, то летом найти качественное жилье им будет сложно.

В целом же сейчас ставки помесячной аренды выше на 20%, чем прошлой зимой и на треть ниже, чем были летом. Однокомнатную в Черемушках можно снять за 4 – 4,5 тыс. грн/месяц, в Таирово — от 5 тыс., двушки есть по 5 – 6 тыс. грн/месяц.

А вот Львов быстрее всех отреагировал на валютную лихорадку.

"Большинство переподписали договора, поменяв в них гривни на доллары. Недели две все как с ума сошли, столько было заявок. Но даже те, кто платит в гривне, должен считать по курсу НБУ текущего дня", — сообщила риелтор АН "Истейт-Эксклюзив" Елена Мишанчук.

Однокомнатные квартиры сейчас не найдешь дешевле 4 – 4,5 тыс. грн, а в договорах прописывают 150 – 170 долларов. Двушки — 6 – 8 тыс. грн (пишут 220-300 долларов). Коммунальные, как и в целом по стране, платит арендатор.

"Поэтому большой спрос на квартиры с автономным отоплением. И их немало во Львове. Не только новострои, в центре все квартиры либо с печками, либо с котлами", — пояснила Мишанчук.