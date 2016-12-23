Эксперт объяснил, есть ли смысл покупать квартиру в Украине до нового года
На рынке жилья сформировалась интересная тенденция, считает аналитик
В Украине наступило удачное время для покупки недвижимости. Такое мнение выразил эксперт Андрей Ярема.
"По моему мнению, нет никакой разницы – покупать квартиру к новому году или после. Сейчас такая ситуация на рынке, что покупать можно, потому что цены немного падают и они уже достаточно низкие", – добавил специалист.
Также по словам Яремы, в 2016 году существенно вырос спрос на квартиры в жилых комплексах в пригороде Киева.
"Тенденция очень интересна. В этом году начали активно развиваться Борисполь, Бровары и др. До этого больше строился Киево-Святошинский район. Думаю, что такая тенденция и дальше будет сохраняться ", – отметил он.
Напомним, ранее НБУ прогнозировал дальнейшее падение цен на квартиры в новостройках в Киеве. По данным регулятора, к началу ноября 2016 года на первичном и вторичном рынке жилья столицы средние цены в долларах снизились на 9% в годовом измерении, а средняя стоимость аренды квадратного метра в октябре – на 11% в годовом измерении.
Вы сейчас просматриваете новость "Эксперт объяснил, есть ли смысл покупать квартиру в Украине до нового года". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии