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Эксперт объяснил, есть ли смысл покупать квартиру в Украине до нового года http://www.segodnya.ua/img/article/7823/50_main.1482483786.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/50_tn.1482483786.jpg Недвижимость На рынке жилья сформировалась интересная тенденция, считает аналитик

Эксперт объяснил, есть ли смысл покупать квартиру в Украине до нового года

Сегодня, 11:01

На рынке жилья сформировалась интересная тенденция, считает аналитик

Жилье пока дешевеет
Жилье пока дешевеет. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В Украине наступило удачное время для покупки недвижимости. Такое мнение выразил эксперт Андрей Ярема.

"По моему мнению, нет никакой разницы – покупать квартиру к новому году или после. Сейчас такая ситуация на рынке, что покупать можно, потому что цены немного падают и они уже достаточно низкие", – добавил специалист. 

Также по словам Яремы, в 2016 году существенно вырос спрос на квартиры в жилых комплексах в пригороде Киева.

"Тенденция очень интересна. В этом году начали активно развиваться Борисполь, Бровары и др. До этого больше строился Киево-Святошинский район. Думаю, что такая тенденция и дальше будет сохраняться ", – отметил он.

Напомним, ранее НБУ прогнозировал дальнейшее падение цен на квартиры в новостройках в Киеве. По данным регулятора, к началу ноября 2016 года на первичном и вторичном рынке жилья столицы средние цены в долларах снизились на 9% в годовом измерении, а средняя стоимость аренды квадратного метра в октябре – на 11% в годовом измерении.
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Источник:

УНН

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