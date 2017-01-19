Где в Украине найти бесплатную квартиру: самые бюджетные варианты в столице

Жить на Крещатике можно за 2800 гривен, а в регионах предлагают бесплатное жилье

В Украине отопительный сезон 2016/2017 оказался самым дорогим в истории страны. Квартирантам помимо аренды приходится оплачивать и огромные счета за коммуналку. Это привело к тому, что арендодателям приходится пересматривать стоимость аренды и сдерживать цены. В столице найти жилье можно за несколько тысяч гривен, а в регионах – вовсе бесплатно. Сайт "Сегодня.ua" собрал варианты самых дешевых квартир в Украине.

Сдам квартиру бесплатно

Стремительный рост коммунальных тарифов повлиял и на рынок недвижимости. Как отмечает риелтор Максим Бабуряк, украинцы все чаще ищут небольшие квартиры для того, чтобы меньше платить за отопление. В небольших городах, где сдать квартиру сложнее, а за коммунальные услуги все равно приходится платить, владельцы готовы поселить квартирантов бесплатно – только бы те сами оплачивали коммуналку.

На специализированных сайтах можно встретить десятки объявлений "сдам квартиру бесплатно".

Некоторые собственники квартир готовы даже помочь оформить квартирантам субсидию. "Помогу взять субсидию на оплату всех коммунальных услуг любому арендатору моей квартиры. Уже через 1 месяц, даже летнего проживания, арендатор, при желании, будет иметь возможность подать на субсидию и встретить отопительный сезон уже подготовленным: платить "копейки" вместо необоснованно высоких тарифов наших коммунальных предприятий", – говорится в одном из объявлений.

К слову, только отопление двухкомнатной квартиры может обойтись в тысячу гривен. При этом собственники двух квартир могут оформить субсидию только по месту проживания – во второй квартире придется полностью оплачивать услуги.

"В регионах это действительно может быть проблемой. Если человек держит вторую квартиру для ребенка, который пока еще школьник, и сдать квартиру сложно, конечно, легче поселить кого-то, кто будет жить бесплатно и платить коммуналку, чем накапливать долги", – говорит Максим Бабуряк.

Бюджетная столица

Аренда однокомнатной квартиры в Киеве в сегменте дешевого жилья обойдется в 4500-5000 гривен в месяц. Однако при желании можно найти более бюджетные варианты. Дешевле всего обойдется комната – от двух тысяч гривен. При этом за несколько тысяч гривен можно жить в самом центре Киева.

Комната на Крещатике. Фото: соцсети

К примеру, за 2800 гривен на данный момент сдается комната на Крещатике, прямо напротив КГГА. Правда, все преимущества квартиры – расположение. Жить придется в проходной комнате, без кровати и ремонта.

Вид из окна в комнате за 2800 гривен. Фото: соцсети

Комната подальше от центра и без ремонта может обойтись в две тысячи гривен. Правда, соседями могут оказаться шумные студенты или того хуже – внимательная хозяйка квартиры на пенсии.

Комната за две тысячи. Фото: соцсети

Еще один бюджетный вариант – гостинки и коммуналки. В этом сегменте цены стартуют от двух с половиной – трех тысяч гривен. При этом сразу придется заплатить за два месяца – первый и последний. Еще 100% от стоимости аренды придется отдать риелтору.

Гостинка в пешей доступности от метро может обойтись от 3500 гривен в месяц. Так, на данный момент на Борщаговке сдается небольшая гостинка без балкона, с советской мебелью за 3700 гривен + коммуналка. В сумме за довольно скромное жилье придется отдавать до 5000 гривен в отопительный сезон.

Гостинка за 3700 гривен. Фото: архив

Что будет с ценами

Столичный рынок жилья располагает вариантами как для украинцев со средним достатком, так и для зажиточных квартирантов. Последним, отмечают эксперты, отдельно платить за коммунальные услуги не стоит – их покрывает стоимость самой аренды. "Часто сейчас с квартирами предлагают и бесплатных домохозяек, которые будут приходить несколько раз в неделю и убирать. Если квартира, например, пятикомнатная – это бывает очень кстати. Если квартира стоит больше трех тысяч долларов в месяц, можно требовать от собственника дополнительных "плюшек", – отмечает риелтор.

"Я не думаю, что в этом году будут существенные изменения в стоимости аренды. Сейчас между квартирантами и владельцами квартир сложились на рынке в основном доверительные отношения. Конечно, в отопительный сезон практически никто стоимость аренды не повышает. Здесь важно, что в сегменте дешевого жилья квартиранты сами оплачивают коммуналку", – рассказывает Максим Бабуряк.

Рынок недвижимости – главный маркер состояния экономики в стране. Если зарплаты и количество рабочих мест будет расти, вместе с этим подорожают и квартиры. "Здесь зависит от спроса и предложения. Если покупательная способность у украинцев останется не настолько высокой, то и владельцы квартир не смогут повышать цены. Учитывая, что все-таки нам обещают рост экономики, можно предположить, что в среднем по году цены и могут вырасти процентов на десять", – предполагает риелтор.

Традиционный скачок цен ожидается в конце лета – из-за студентов и временных рабочих вырастет спрос, найти квартиру будет сложнее, и цены поползут вверх. При этом, как говорит Максим Бабуряк, если инфляция будет выше запланированного показателя (согласно бюджету страны – 8,1%), цены могут расти быстрее.

В то же время цены на элитное жилье будут расти вместе с курсом доллара в Украине. "Там цены закреплены в долларах. И если, например, доллар подорожает в Украине, пропорционально вырастет и стоимость аренды такой недвижимости", – рассказывает риелтор Евгений.

К слову, за прошлый год аренда подорожала на 10-15%, говорится в исследовании M2bomber.com. "Девальвация гривни заставляла собственников квартир предпринимать шаги в сторону индексации цен. Но, с другой стороны – экономический кризис уменьшил количество платежеспособного населения страны (теперь арендатели чаще ищут квартиры подальше от центра, на периферии, без евроремонта)", – говорится в итогах исследования.

Незначительно под конец года уменьшилось и само количество квартир, которые сдают в долгосрочную аренду. Это может быть связанно и с новогодними праздниками (в этот период хозяева могут сдать квартиру на несколько дней (посуточно), а заработать как за месяц).