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Где в Украине найти бесплатную квартиру: самые бюджетные варианты в столице http://www.segodnya.ua/img/article/7894/68_main.1484748144.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/68_tn.1484748144.jpg Недвижимость Жить на Крещатике можно за 2800 гривен, а в регионах предлагают бесплатное жилье 

Где в Украине найти бесплатную квартиру: самые бюджетные варианты в столице

Сегодня, 07:07

Жить на Крещатике можно за 2800 гривен, а в регионах предлагают бесплатное жилье 

Где снять дешевую квартиру. Фото: архив
Где снять дешевую квартиру. Фото: архив

В Украине отопительный сезон 2016/2017 оказался самым дорогим в истории страны. Квартирантам помимо аренды приходится оплачивать и огромные счета за коммуналку. Это привело к тому, что арендодателям приходится пересматривать стоимость аренды и сдерживать цены. В столице найти жилье можно за несколько тысяч гривен, а в регионах – вовсе бесплатно. Сайт "Сегодня.ua" собрал варианты самых дешевых квартир в Украине.

Сдам квартиру бесплатно

Стремительный рост коммунальных тарифов повлиял и на рынок недвижимости. Как отмечает риелтор Максим Бабуряк, украинцы все чаще ищут небольшие квартиры для того, чтобы меньше платить за отопление. В небольших городах, где сдать квартиру сложнее, а за коммунальные услуги все равно приходится платить, владельцы готовы поселить квартирантов бесплатно – только бы те сами оплачивали коммуналку.

На специализированных сайтах можно встретить десятки объявлений "сдам квартиру бесплатно".

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Некоторые собственники квартир готовы даже помочь оформить квартирантам субсидию. "Помогу взять субсидию на оплату всех коммунальных услуг любому арендатору моей квартиры. Уже через 1 месяц, даже летнего проживания, арендатор, при желании, будет иметь возможность подать на субсидию и встретить отопительный сезон уже подготовленным: платить "копейки" вместо необоснованно высоких тарифов наших коммунальных предприятий", – говорится в одном из объявлений.

К слову, только отопление двухкомнатной квартиры может обойтись в тысячу гривен. При этом собственники двух квартир могут оформить субсидию только по месту проживания – во второй квартире придется полностью оплачивать услуги.

"В регионах это действительно может быть проблемой. Если человек держит вторую квартиру для ребенка, который пока еще школьник, и сдать квартиру сложно, конечно, легче поселить кого-то, кто будет жить бесплатно и платить коммуналку, чем накапливать долги", – говорит Максим Бабуряк.

Бюджетная столица

Аренда однокомнатной квартиры в Киеве в сегменте дешевого жилья обойдется в 4500-5000 гривен в месяц. Однако при желании можно найти более бюджетные варианты. Дешевле всего обойдется комната – от двух тысяч гривен. При этом за несколько тысяч гривен можно жить в самом центре Киева.

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Комната на Крещатике. Фото: соцсети

К примеру, за 2800 гривен на данный момент сдается комната на Крещатике, прямо напротив КГГА. Правда, все преимущества квартиры – расположение. Жить придется в проходной комнате, без кровати и ремонта.

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Вид из окна в комнате за 2800 гривен. Фото: соцсети

Комната подальше от центра и без ремонта может обойтись в две тысячи гривен. Правда, соседями могут оказаться шумные студенты или того хуже – внимательная хозяйка квартиры на пенсии.

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Комната за две тысячи. Фото: соцсети

Еще один бюджетный вариант – гостинки и коммуналки. В этом сегменте цены стартуют от двух с половиной – трех тысяч гривен. При этом сразу придется заплатить за два месяца – первый и последний. Еще 100% от стоимости аренды придется отдать риелтору.

Гостинка в пешей доступности от метро может обойтись от 3500 гривен в месяц. Так, на данный момент на Борщаговке сдается небольшая гостинка без балкона, с советской мебелью за 3700 гривен + коммуналка. В сумме за довольно скромное жилье придется отдавать до 5000 гривен в отопительный сезон.

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Гостинка за 3700 гривен. Фото: архив

Что будет с ценами

Столичный рынок жилья располагает вариантами как для украинцев со средним достатком, так и для зажиточных квартирантов. Последним, отмечают эксперты, отдельно платить за коммунальные услуги не стоит – их покрывает стоимость самой аренды. "Часто сейчас с квартирами предлагают и бесплатных домохозяек, которые будут приходить несколько раз в неделю и убирать. Если квартира, например, пятикомнатная – это бывает очень кстати. Если квартира стоит больше трех тысяч долларов в месяц, можно требовать от собственника дополнительных "плюшек", – отмечает риелтор.

"Я не думаю, что в этом году будут существенные изменения в стоимости аренды. Сейчас между квартирантами и владельцами квартир сложились на рынке в основном доверительные отношения. Конечно, в отопительный сезон практически никто стоимость аренды не повышает. Здесь важно, что в сегменте дешевого жилья квартиранты сами оплачивают коммуналку", – рассказывает Максим Бабуряк.

Рынок недвижимости – главный маркер состояния экономики в стране. Если зарплаты и количество рабочих мест будет расти, вместе с этим подорожают и квартиры. "Здесь зависит от спроса и предложения. Если покупательная способность у украинцев останется не настолько высокой, то и владельцы квартир не смогут повышать цены. Учитывая, что все-таки нам обещают рост экономики, можно предположить, что в среднем по году цены и могут вырасти процентов на десять", – предполагает риелтор.

Традиционный скачок цен ожидается в конце лета – из-за студентов и временных рабочих вырастет спрос, найти квартиру будет сложнее, и цены поползут вверх. При этом, как говорит Максим Бабуряк, если инфляция будет выше запланированного показателя (согласно бюджету страны – 8,1%), цены могут расти быстрее.

В то же время цены на элитное жилье будут расти вместе с курсом доллара в Украине. "Там цены закреплены в долларах. И если, например, доллар подорожает в Украине, пропорционально вырастет и стоимость аренды такой недвижимости", – рассказывает риелтор Евгений.

К слову, за прошлый год аренда подорожала на 10-15%, говорится в исследовании M2bomber.com. "Девальвация гривни заставляла собственников квартир предпринимать шаги в сторону индексации цен. Но, с другой стороны – экономический кризис уменьшил количество платежеспособного населения страны (теперь арендатели чаще ищут квартиры подальше от центра, на периферии, без евроремонта)", – говорится в итогах исследования.

Незначительно под конец года уменьшилось и само количество квартир, которые сдают в долгосрочную аренду. Это может быть связанно и с новогодними праздниками (в этот период хозяева могут сдать квартиру на несколько дней (посуточно), а заработать как за месяц).
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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