В Украине хотят построить новую дорогу
Автобан Гданьск-Одесса будет проходить через Львов
В Украине планируется за международные деньги построить новую дорогу Гданьск-Одесса. Об этом заявил и. о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак на ІІ Украинском инфраструктурном форуме.
"Автобан Гданьск-Одесса свяжет крупные порты на Черном и Балтийском море. Дорога будет проходить через Львов", – сказал Новак.
Трассу будут строить за счет кредитов и международных инвестиций. По словам руководителя "Укравтодора", часть дороги Львов-Краковец будет концессионной, также платным будет проезд грузовиков.
"Каждый евро, который инвестируется в дороги, дает 2,5 евро роста ВВП страны. Так мы удваиваем рост экономики. Мы должны больше инвестировать в инфраструктуру. Это значит, что развитие инфраструктуры нужно рассматривать как стратегическую цель", – добавил он.
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