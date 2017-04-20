В Украине хотят построить новую дорогу

В Украине планируется за международные деньги построить новую дорогу Гданьск-Одесса. Об этом заявил и. о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак на ІІ Украинском инфраструктурном форуме.

"Автобан Гданьск-Одесса свяжет крупные порты на Черном и Балтийском море. Дорога будет проходить через Львов", – сказал Новак.

Трассу будут строить за счет кредитов и международных инвестиций. По словам руководителя "Укравтодора", часть дороги Львов-Краковец будет концессионной, также платным будет проезд грузовиков.

"Каждый евро, который инвестируется в дороги, дает 2,5 евро роста ВВП страны. Так мы удваиваем рост экономики. Мы должны больше инвестировать в инфраструктуру. Это значит, что развитие инфраструктуры нужно рассматривать как стратегическую цель", – добавил он.