В Украине хотят построить новую дорогу

Сегодня, 10:44

Автобан Гданьск-Одесса будет проходить через Львов 

Фото: autonews.com.ua
Фото: autonews.com.ua

В Украине планируется за международные деньги построить новую дорогу Гданьск-Одесса. Об этом заявил и. о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак на ІІ Украинском инфраструктурном форуме.

"Автобан Гданьск-Одесса свяжет крупные порты на Черном и Балтийском море. Дорога будет проходить через Львов", – сказал Новак.

Трассу будут строить за счет кредитов и международных инвестиций. По словам руководителя "Укравтодора", часть дороги Львов-Краковец будет концессионной, также платным будет проезд грузовиков. 

"Каждый евро, который инвестируется в дороги, дает 2,5 евро роста ВВП страны. Так мы удваиваем рост экономики. Мы должны больше инвестировать в инфраструктуру. Это значит, что развитие инфраструктуры нужно рассматривать как стратегическую цель", – добавил он.
Одесса, дороги, трасса, мининфраструктуры, Гданьск, укравтодор, новак

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Автор:

Виталий Андроник

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