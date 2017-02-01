Билеты на поезда подорожают, но не сейчас – Омелян

Сегодня, 11:37

Повышать тарифы можно только убедившись в прозрачности "Укрзализныци", уверен министр

Ж/д-тарифы вырастут, но не сейчас
Ж/д-тарифы вырастут, но не сейчас. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В Украине пока не будут увеличены тарифы на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.

"Я считаю, может это будет не приятно услышать бизнеса, но тарифы необходимо повышать. Тарифы можно повысить только тогда, когда мы поймем, что "Укрзализныця" – это эффективная прозрачная компания, которая понятно как получает средства, и понятно как тратит эти средства. То есть, это точно не сейчас", – сказал Омелян.

Общественно обсуждение проекта УЗ по повышению пассажирских и грузовых тарифов продлится до 18 февраля, отметил Омелян.

Как известно, УЗ предлагает индексировать тарифы на пассажирские перевоки на 35%. Повышение планировали провести в два этапа – в начале и в конце 2017 года.
укрзализныця, тарифы, билеты, мининфраструктуры, ж/д перевозки, пассажирские перевозки, грузовые перевозки, Омелян, ж/д билеты

Вы сейчас просматриваете новость "Билеты на поезда подорожают, но не сейчас – Омелян". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

"Укрзализныця" планирует повысить тарифы, фото telegraf.com.ua

"Укрзализныця" планирует поднять тарифы – промышленники и аграрии предупреждают о последствиях

30 Января, 22:07

Как отмечается, за последние 6 лет цена на железнодорожные грузоперевозки выросла почти в два с половиной раза

Транспорт

Павел Розенко. Фото: kmu.gov.ua

Розенко пригрозил маршрутчикам, которые повышают цены

30 Января, 11:03

Вице-премьер уверен, что рост минималки - не повод для подорожания проезда

Политика

Министр инфраструктуры раскритиковал руководителя "Укрзализныци"

30 Января, 00:33

Скандал вспыхнул прямо на заседании правительства

Транспорт

Пассажирский вагон. Фото из открытых источников

"Укрзализныця" объявила конкурс на лучший дизайн пассажирского вагона

27 Января, 05:13

Желающие принять участие в конкурсе могут присылать свои проекты до 27 марта 2017 года

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования