Билеты на поезда подорожают, но не сейчас – Омелян

В Украине пока не будут увеличены тарифы на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.

"Я считаю, может это будет не приятно услышать бизнеса, но тарифы необходимо повышать. Тарифы можно повысить только тогда, когда мы поймем, что "Укрзализныця" – это эффективная прозрачная компания, которая понятно как получает средства, и понятно как тратит эти средства. То есть, это точно не сейчас", – сказал Омелян.

Общественно обсуждение проекта УЗ по повышению пассажирских и грузовых тарифов продлится до 18 февраля, отметил Омелян.

Как известно, УЗ предлагает индексировать тарифы на пассажирские перевоки на 35%. Повышение планировали провести в два этапа – в начале и в конце 2017 года.