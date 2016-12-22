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Доля электромобилей на украинском рынке к 2020 году может вырасти до 23% – Насалик http://www.segodnya.ua/img/article/7821/15_main.1482418716.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/15_tn.1482418716.jpg Транспорт Омелян, в свою очередь, отметил, что Украина должна создавать условия для развития рынка электротранспорта

Доля электромобилей на украинском рынке к 2020 году может вырасти до 23% – Насалик

Сегодня, 16:56

Омелян, в свою очередь, отметил, что Украина должна создавать условия для развития рынка электротранспорта

Количество электрокаров в Украине будет расти, убежден Насалик. Фото: avtoblog.org.ua
Количество электрокаров в Украине будет расти, убежден Насалик. Фото: avtoblog.org.ua

Доля транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, на отечественном авторынке к 2020 году может увеличиться до 22-23%. Об этом заявил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сегодня в ходе пресс-конференции.

"Я прогнозирую, что развитие электрокаров в Украине будет идти необычайно высокими темпами… Можно прогнозировать, что через 3-4 года, я думаю, мы выйдем на 22-23% электромобилей в нашем государстве", – рассказал министр.

По его словам, Украина более 70% нефтепродуктов закупает за рубежом, а 20% обеспечивается собственным производством.

Также присутствовавший на мероприятии министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Украина должна создавать условия для развития рынка электротранспорта в стране и стимулировать отечественное автопроизводство.

Напомним, 25 ноября Верховная Рада приняла закон, которым освобождаются от ввозной таможенной пошлины операции по ввозу в Украину транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Вместе с тем, Рада не приняла проект закона, предусматривающий временное, до 1 января 2020 года, освобождение от налога на добавленную стоимость и акцизного сбора с операций по ввозу и поставке на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Импорт электромобилей в Украину за 4 месяца 2016 года практически достиг уровня за весь 2015 год и составил 640 единиц.

Согласно данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), продажи новых автомобилей с электродвигателем в странах Европейского Союза в январе-июне 2016 года увеличились на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 31,1 тыс. единиц.
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Источник:

УНИАН

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