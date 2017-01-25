Движения не было: Омелян жестко раскритиковал работу УЗ

Сегодня, 12:46

Министр поделился результатами международного аудита деятельности "Укрзализныци"

Владимир Омелян. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры
Владимир Омелян. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

"Укрзализныця" в 2016 году показала позитивный финансовый результат не благодаря реформам в компании. Об этом на заседании Кабинета министров заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"К сожалению, мы имеем ситуацию, что выход в плюс "Укрзализныци" по итогам 2016 года обусловлен простой цифрой: это не реформаторские достижения – это увеличение тарифа в 2016 году на 15%, которое сгенерировало для компании дополнительные 3,8 млрд грн. На фоне того, что был убыток в 2015 году в 600 млн, в 2016 году вышли в плюс 300 млн – под вопросом, куда делись 3 млрд.

По его словам, аудит "Укрзализныци" уже не первый год проводит компания Ernst & Young, и его результаты есть в открытом доступе. "По международной аудиторской оценке там цифры куда более грустные. По корпоратизации у нас, к сожалению, ничего не произошло за 2016 год. Движения не было", – отмечает Омелян.

"Что касается роста пассажирских перевозок – они действительно имели место, это факт. Но грузовые перевозки упали, транзитные – на 30%. Удовлетворение потребностей бизнеса – в пиковые месяцы 30%, в непиковые – 50-60%. Это то, на что необходимо серьезно реагировать", – отметил Омелян.

По его словам, "из-за нелепых действий" "Укрзализныця" потеряла кредит KfW на 60 млн евро. "Каждая кредитная линия подписывается с болью и огромными препятствиями. По транзиту хронические проблемы – огромное ежегодное падение", – сетует Омелян.

Также министр недоволен кадровыми назначениями. 

"По кадровым назначениям очень много негативных сигналов. За последние несколько месяцев "Укрзализныця" проиграла суды на около 2 млрд грн. За это кто-то должен отвечать. По реструктуризации внешней задолженности – огромные вопросы. О внутренних вообще не говорю", – отметил Омелян.

Напомним, как ранее отчитался глава УЗ Войцех Балчун, в 2016 году "Укрзализныця" стала прибыльной. После своего назначения на пост главы "Укрзализныци", Балчун неоднократно сетовал на коррупцию и сопротивление реформам внутри компании.

Балчун рассчитывает, что в 2017 году компании удастся остаться прибыльной. Кроме того, глава УЗ поделился амбиционзными планами на год, в частности, по развитию пассажирских перевозок.
укрзализныця, евро, аудит, грузовые перевозки, Омелян

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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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