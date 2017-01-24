Электронные билеты: как украинцы будут платить за проезд и что будет с льготниками (видео)

Чиновники обещают оставить возможность заплатить за проезд у водителя. А для туристов – выпустят специальные билеты

Платить за проезд по-новому. Уже в этом году бумажные билеты в автобусах и троллейбусах могут заменить на электронные. Так будут контролировать поток пассажиров и наполнят местные бюджеты, говорят чиновники.

Электронными билетами в Европе никого не удивишь. Пополнить карточку можно на остановке. Все виды общественного транспорта объединены в сеть. Поэтому, можно пересесть на трамвай, автобус или метро. Билеты одинаковые.

В Украине бумажные билеты продают в основном кондуктора или водители. Часто это раздражает пассажиров.

Внедрять электронный билет или нет – в каждом городе решают сами.

Во Львове к этому готовились давно. Так планируют вывести из тени почти 70 процентов расчетов за проезд. А для комфорта пассажиров обещают сделать несколько видов проездных документов.

"Это будут разные виды электронного билета на разный период действия. Это может быть дневной, часовой, почасово, на три поездки. Мы забираем у перевозчиков деньги. Весь оборот средств будет идти через "Львовавтодор", а мы им будем выплачивать за объем километража, качественно выполненную работу, обслуживание, сервис и так далее", – объяснил Олег Береза, директор ЛКП "Львовавтодор".

Ездить станет удобнее и безопаснее, рассчитывают депутаты.

"Водитель будет смотреть на дорогу, и следить за правилами, а не считать деньги и выдавать билеты. Не будет унижение льготников", – заверил Игорь Васюник, нардеп, фракция БПП.

Льготникам проездные карточки обещают выдавать бесплатно. И не только во Львове.

Уже скоро карточкой киевлянина столичные льготники смогут рассчитываться и в троллейбусах, и в автобусах.

"Каждый конкретный человек будет получать свои льготы в виде дотаций, и не надо, например, выяснять, куда ушли те льготы. Например, сейчас, когда государство компенсирует проезд не каждому человеку, а предприятию в целом", – отметил Андрей Исаев, транспортный эксперт.

К электронным расчетам присоединилась и Винница. Правда, здесь нововведение поддерживают не все.

- Лично для меня это будет неудобно, ведь я не так много езжу в общественном транспорте, чтобы покупать себе проездной.

Но чиновники обещают оставить возможность заплатить за проезд у водителя. А для туристов – выпустят специальные билеты.

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