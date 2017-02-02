ЕвроСМИ: Скандал с "Укрзализныцей" отражает проблемы всей Украины

Сегодня, 14:55

Аналитики европейского издания надеются, что правительство Украины проведет аудит и сохранит курс на реформы

Европейские СМИ заинтересовались скандалом вокруг УЗ. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Европейские СМИ заинтересовались скандалом вокруг УЗ. Фото: "Сегодня"

Конфликт вокруг "Укрзализныци" не является сугубо субъективным, а служит отражением более глубоких внутренних процессов. Такое мнение публикует европейское издание Eureporter, анализируя конфликт между Кабмином и Мининфраструктуры по поводу железнодорожной госмонополии.

Как отмечается в материале, одни аналитики расценивают это как попытку реформаторов-одиночек бросить вызов старой системе управления государственными активами.

Другие отмечают сопротивление со стороны местной олигархии приходу крупных транснациональных игроков в Украину.

Третьи наблюдают за этим как за становлением новой технократической элиты, призванной сменить недостаточно компетентную и коррумпированную постсоветскую бюрократию.

Автор материала отмечает, что с момента скандального заседания Кабинета Министров Украины, риторика премьер-министра Владимира Гройсмана, начала меняться.

"Теперь правительство Украины намерено провести аудит деятельности Балчуна, по итогам которого будут приниматься соответствующие кадровые решения. ... Остается надеяться на скорейшее проведение подобного аудита и на то что реформаторский курс украинской власти сохранится" – говорится в материале.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал руководителя "Укрзализныци" Войцеха Балчуна. Скандал вспыхнул прямо на заседании правительства.

Так, министр заявил, что все деньги "Укрзализныця" заработала исключительно благодаря повышению тарифов. Белчун, в свою очередь, возрзил, что компания  из убыточной стала прибыльной, а подвижной состав – обновили и запустили новые маршруты. По мнению Балчуна, именно министр мешает происходящим реформам.

Ранее, напомню, Кабмин переподчинил себе "Укрзализныцю", бывшую до того в вЕдении Министерства инфраструктуры. Премьер Владимир Гройсман довольно резко отреагировал на перепалку чиновников, отметив, что они не спорить должны, а эффективно работать.
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