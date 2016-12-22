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Глава Минэнергоугля Насалик хочет купить электромобиль http://www.segodnya.ua/img/article/7820/69_main.1482413981.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/69_tn.1482413981.jpg Транспорт По словам министра, это может благотворно повлиять на работу энергосистемы

Глава Минэнергоугля Насалик хочет купить электромобиль

Сегодня, 15:37

По словам министра, это может благотворно повлиять на работу энергосистемы

Игорь Насалик. Фото: mpe.kmu.gov.ua
Игорь Насалик. Фото: mpe.kmu.gov.ua

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик намерен приобрести электромобиль. Об этом он сообщил сегодня в Киеве.

"На день энергетика я имел серьезный разговор со своей женой, и мы решили существенно изменить финансовое состояние с января. Я думаю, если министр купит себе электромобиль – это будет серьезным импульсом (к развитию рынка- Ред.)", – сказал Насалик.

По его словам, увеличение количества электромобилей благотворно повлияет на работу энергосистемы Украины.

Напомним, в Украине с февраля 2017 года возникнет профицит производства электрической энергии, которая пойдет на экспорт.

20 декабря Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) приняла решение о снижении оптово-рыночной цены на электроэнергию в 2017 году в среднем на 15,2% – до 1285 грн за 1 МВт/ч. Таким образом, стоимость электроэнергии была снижена впервые за 25 лет.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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