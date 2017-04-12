Гройсман пригрозил дорожникам уголовной ответственностью

Всех халтурщиков в части ремонта дорог глава правительства намерен публично позорить и даже привлекать к уголовной ответственности

Премьер-министр Владимир Гройсман шокирован состоянием укранских дорог – отныне контролировать качество работ он пообещал чрезвычайно придирчиво.

Всех халтурщиков в части ремонта дорог глава правительства намерен публично позорить и даже привлекать к уголовной ответственности.

Сегодняшнее заседание правительства Гройсман начал с одного из самых болезненных вопросов – состояния украинских дорог. Премьер подчеркнул, что 95% украинских дорог находятся в ужасном состоянии, и потребовал проведения расследования, куда делись бюджетные деньги, выделяемые на ремонт.

В "Укравтодоре" отчитались в том, что проверяют качество работ по всей стране. К этому привлекают специальную полицию качества, общественность и независимых консультантов.

Разбиралось правительство и в причинах трагедии, которая произошла 2 марта на государственной шахте "Степная". Результаты расследования трагедии озвучил вице-премьер Геннадий Зубко.

Одна из главных версий состоит в том, что причиной гибели шахтеров стало нарушение норм безопасности. Премьер поручил найти 200 млн грн в госбюджете, чтобы улучшить условия труда шахтеров.