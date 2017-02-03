Крупнейший европейский лоукост готовится зайти в Украину

Сегодня, 15:06

Представитель авиакомпании сообщил, что в ближайшее время будут объявления по Украине

Ryanair готовится к выходу на рынок Украины. Фото: пресс-служба Ryanair
Ryanair готовится к выходу на рынок Украины. Фото: пресс-служба Ryanair

Авиакомпания Ryanair близка к принятию решения о выходе на украинский рынок. Об этом сообщает "Лига.Бизнес".

"Я думаю, что да, и в скором времени что-то будем объявлять в этом направлении. Украина является большим рынком с не очень привлекательной транспортной сетью и непредсказуемыми ситуациями на границе", – сказал главный сотрудник Ryanair по правовым вопросам и регулированию Юлиуш Коморек.

По его словам, авиакомпания обратит внимание намаршруты из Украины в Польшу и в другие европейские страны.

"Однако пока не могу сказать, появимся ли мы в Украине еще в этом зимнем сезоне или уже в следующем летнем сезоне", – добавил Коморек.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый лоукост уже осенью начнет полеты из Львова в города Европы. Однако министр отказался сообщить имя компании, отметив, что сейчас идет переговорный процесс, и по договоренности с авиаперевозчиком он не имеет право разглашать его название.

Ранее в Ryanair предпочитали воздерживаться от комментариев по поводу своего выхода на украинский рынок.

Ryanair (Сордс, графство Дублин, Ирландия) – крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, осноснованнаяв 1985 году ирландским миллионером Тони Райаном, Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом.

Ryanair обслуживает свыше 1,6 тыс. направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1,6 тыс. рейсов в сутки. Основной аэропорт-хаб для авиакомпании – лондонский Станстед. Наиболее загруженным и прибыльным рейсом авиакомпании является маршрут Лондон – Дублин.
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