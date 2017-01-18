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Wizz Air не будет воскрешать "дочку" в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7893/38_main.1484733493.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/38_tn.1484733493.jpg Транспорт Бюджетная авиакомпания при этом анонсировала новые рейсы в Киеве и Львове

Wizz Air не будет воскрешать "дочку" в Украине

Сегодня, 12:07

Бюджетная авиакомпания при этом анонсировала новые рейсы в Киеве и Львове

Wizz Air возобновляет сотрудничество с аэропортом Львова. Фото: Pixabay
Wizz Air возобновляет сотрудничество с аэропортом Львова. Фото: Pixabay

С апреля этого года лоукостер Wizz Air будет осуществлять полеты из аэропорта Львов им. Данила Галицкого. Об этом заявил корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс, передает "Экономическая правда".

"Я и наша команда гордимся, что мы можем возобновить свою деятельность [в Украине]", – заявил Джонс.

При этом Джонс уточнил, что лоукостер  не планирует возобновлять работу дочереней компанії "Визз Эйр Украина".

"Два года назад мы прекратили деятельность "Визз Эйр Украина"и не планируем восстанавливать деятельность этой компании. ... Будем развивать "Визз Эйр Венгрия", создавая рабочие места и для украинцев", – добавил Джонс.

Он отметил, что с августа в Киеве добавляется еще один самолет. "Мы будем формировать посадочную базу на 750 тысяч мест в год", – заявил Джонс.

"Это нам позволит увеличить количество персонала на 36 дополнительных мест, а в целом добавляется около 500 дополнительных мест. Мы официально сообщаем, что восстанавливаем нашу деятельность и с апреля запускаем новый маршрут Львов – Вроцлав", – сказал Джонс.

"Пассажиры смогут пересаживаться на 9 других направлений из Вроцлава. Также, из Киева будут летать новые рейсы в Варшаву, Нюрнберг и Копенгаген. В целом Wizz Air открывает 4 рейса", – подытожил он.

Ранее в Украине работала дочерняя компания Wizz Air - "Визз Эйр Украина", однако ее деятельность была приостановлена по ряду причин, в основном, коммерческих.

В 2016 году стало известно о возобновлении полетов компании в/из Киева. Так, в ноябре Wizz Air начал выполнять полеты по двум новым маршрутам из Киева в Ганновер (Германия) и Вроцлав (Польша). Кроме того, Wizz Air объявила о запуске нового маршрута из Киева в Братиславу.

Как сообщалось, объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний в 2016 году, согласно информации Госавиаслужбы, увеличились на 31,2% по сравнению с 2015 годом и составили 8,274 млн человек.
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